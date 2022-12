Reklama

"Dołączenie do grona spółek notowanych na głównym rynku GPW jest kamieniem milowym w realizacji naszej strategii rozwoju na lata 2021-2023. Przygotowania do tego ważnego dla nas kroku prowadziliśmy równolegle do innych wpisanych w naszą strategię działań: przede wszystkim zwiększyliśmy dynamikę sprzedaży danych, a w lipcu przeprowadziliśmy zakończoną sukcesem akwizycję hiszpańskiej spółki TL1. Jestem przekonany, że obecność na głównym rynku GPW pozwoli nam jeszcze lepiej pracować na rzecz osiągnięcia statusu wiodącego dostawcy danych na globalnym rynku" - powiedział prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

W III kw. tego roku Cloud Technologies dzięki koncentracji na wysokomarżowym segmencie sprzedaży danych wypracowało rekordowe wyniki. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 12,3 mln zł i zysk netto w wysokości 5,1 mln zł. EBITDA w kluczowym dla spółki segmencie sprzedaży danych wyniosła 6,2 mln zł, co oznacza wzrost o 39,9% r/r. Marżowość EBITDA sprzedaży danych sięgnęła 63,2%. W ujęciu od początku roku, tj. od 1 stycznia do 30 września br., spółka wypracowała zysk netto w wysokości 11 mln zł, a EBITDA sięgnęła 15,1 mln zł, wskazano także.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)