Bank Handlowy odnotował 479 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r., co oznacza ponad 3-krotny wzrost r/r, podał bank, prezentując wstępne wyniki.

"W samym czwartym kwartale 2022 roku przychody Citi Handlowy wyniosły 1 mld zł (+94% r/r), koszty operacyjne były na poziomie 316 mln zł (+11% r/r). Koszty ryzyka urosły do poziomu 49 mln zł. W efekcie zysk netto wyniósł 479 mln zł (ponad 3-krotny wzrost r/r)" - czytamy w komunikacie.

"Czwarty kwartał podtrzymał tendencje obserwowane w poprzednich miesiącach. Mocny wynik odsetkowy widoczny szczególnie w obszarze działalności skarbcowej, wysoka dyscyplina kosztowa mimo rosnącej inflacji i dobra jakość portfela kredytowego to silne trendy tego kwartału. Zarówno struktura bilansu, jak i konsekwentnie realizowany apetyt na ryzyko to kluczowe aspekty realizowania strategii i polityki dywidendowej banku" - powiedziała wiceprezes do spraw finansowych Natalia Bożek, cytowana w komunikacie.

W całym 2022 r. Bank Handlowy odnotował 1 545,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 717,47 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk za 2022 r. był rekordowy, podkreślił bank.

"W 2022 roku grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 1 545,7 mln zł, który był wyższy o 828,2 mln zł (tj. 115,4%) w stosunku do zysku za 2021 rok. Za wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które urosły o 1 293,4 mln zł (tj. 54,9% r/r) do poziomu 3 647,5 mln zł. Motorem wzrostu przychodów był wyższy wynik odsetkowy, zrealizowany głównie w obszarze działalności skarbcowej na skutek bezprecedensowego tempa wzrostu stóp procentowanych, podnoszonych przez Radę Polityki Pieniężnej (stopa referencyjna wzrosła z 1,75% na koniec 2021 roku do 6,75% na koniec 2022 roku). W ujęciu segmentowym, przychody segmentu Bankowości Instytucjonalnej wzrosły o 879,5 mln zł (tj. 50,8% r/r), natomiast segment Bankowości Detalicznej zanotował wzrost przychodów o 413,9 mln zł (tj. o 66,6% r/r)" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu odsetek w ub.r. wyniósł 2 740,87 mln zł wobec 788,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 579,72 mln zł wobec 649,87 mln zł rok wcześniej.

"Przychody odsetkowe w 2022 roku wyniosły 3 332,8 mln zł i były wyższe o 2 508,6 mln zł (tj. 304,3%) w porównaniu do 2021 roku. Odsetki od klientów, stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych osiągnęły poziom 1 482,9 mln zł w 2022 roku i były wyższe o 912,0 mln zł (tj. 159,7% r/r). Miało to związek z trwającym cyklem zacieśniania polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej jak również ze wzrostem wolumenów kredytowych w obszarze bankowości instytucjonalnej" - napisano w komunikacie.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 579,7 mln zł wobec 649,9 mln zł w 2021 roku - oznacza to spadek o 70,2 mln zł (tj. 10,8%). Spadek wyniku prowizyjnego dotyczył zarówno segmentu Bankowości Instytucjonalnej (spadek o 32,8 mln zł r./r., tj. 7,5% r./r.) jak i segmentu Bankowości Detalicznej (spadek o 37,4 mln zł, tj. o 17,3 r./r.).

"W obszarze Bankowości Instytucjonalnej największy spadek zanotowała działalność maklerska ze względu na osłabienie sentymentu inwestorów na rynku kapitałowym oraz zawieszenie planowanych transakcji. W segmencie Bankowości Detalicznej największy spadek zanotowały przychody z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych z powodu panującej bessy na rynkach kapitałowych w 2022 roku i wysokich rynkowych stóp procentowych, co spowodowało, że klienci byli bardziej zainteresowani ofertą depozytów" - czytamy dalej.

Z drugiej strony, bank zanotował wzrost przychodów w obszarze bankowości transakcyjnej ze względu na wyższe przychody z tytułu kart płatniczych i kredytowych (karty korporacyjne) - wzrost wartości transakcji bezgotówkowych o 83% dla kart kredytowych. Wzrosły też przychody z tytułu zleceń płatniczych (m.in. wzrost wolumenów płatności natychmiastowych o 277% r/r), podano także.

"Wyniki ubiegłego roku pokazują, że Citi Handlowy to stabilny partner i dobry bank na trudne czasy. Zgodnie z naszą strategią, skupiliśmy się na wspieraniu naszych klientów w zarządzaniu ich finansami w niepewnym otoczeniu rynkowym" - podsumowała prezes Elżbieta Czetwertyńska.

Łączny współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 17,6%, wskaźnik ROE - na poziomie 24%, a wskaźnik koszty do dochodów (C/I) był w wysokości 37%, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 69,8 mld zł na koniec 2022 r. wobec 61,86 mld zł na koniec 2021 r.

"Wartość kredytów netto w segmencie Bankowości Instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego, wyniosła 15,5 mld zł, co oznacza wzrost o 1,2 mld zł (tj. 8,1%) w porównaniu do końca 2021 roku. Wzrost wolumenów kredytowych dotyczył przede wszystkim Klientów Bankowości Przedsiębiorstw oraz Klientów Globalnych" - napisano też w materiale.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2021 roku o 864,8 mln zł (tj. 12,4%) i wyniósł 6,1 mld zł, głównie z powodu wysokich rynkowych stóp procentowych. Powyższy spadek dotyczył zarówno należności niezabezpieczonych (spadek o 646,0 mln zł, tj. 14,1% r./r.) głównie z powodu niższego salda kredytów gotówkowych, jak i spadku wolumenów kredytów hipotecznych (spadek o 218,8 mln zł, tj. 9,2% r./r.), który wynikał m.in. z częściowych nadpłat kredytów hipotecznych, wskazał bank.

"W Sektorze Bankowości Detalicznej, bank zakończył rok 2022 rekordową liczbą zamożnych klientów segmentu Citigold Private Client. Był to także historycznie najlepszy rok dla transakcji wymiany walut - liczba użytkowników flagowej platformy CitiKantor wzrosła o 79% w porównaniu do 2021 roku" - podkreślono także w komunikacie.

Wstępny jednostkowy zysk netto banku (zysk do podziału) za 2022 rok wyniósł 1 569,3 mln zł i był wyższy o 853,3 mln zł od zysku za 2021 rok, podano także.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym i jednostkowym raporcie za rok 2022, które zostaną opublikowane 22 marca 2023 roku.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

