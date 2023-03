Grupa Krka odnotowała 363,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 309,21 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 381,21 mln euro wobec 354,79 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 488,9 mln euro wobec 463,63 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 717,45 mln euro w 2022 r. wobec 1 565,8 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody grupy wzrosły o 10% względem 2021 r., do najwyższego poziomu w historii firmy. Zysk netto wzrósł o 18% r/r, również do rekordowego poziomu.

"Jak raportowaliśmy w styczniu, wyniki Grupy Krka w 2022 r. były zgodne z oczekiwaniami. Faktyczne wyniki sprzedaży nie uległy zmianie w porównaniu do wstępnych szacunków, podczas gdy zysk operacyjny i zysk netto przekroczyły nasze przewidywania o odpowiednio 0,9 mln euro i 2,5 mln euro. Ubiegłoroczne wyniki potwierdzają, że umiemy reagować i jesteśmy dobrze przygotowani do adaptacji do nowych wyzwań i możliwości pojawiających się w związku ze zmieniającymi się okolicznościami, a to z kolei zawdzięczamy naszemu odpornemu, pionowo zintegrowanemu modelowi biznesowemu. Będziemy kontynuowali ten model w przyszłości" - skomentował prezes i CEO Jože Colarič, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 348,22 mln euro wobec 245,22 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Krka to słoweńska firma farmaceutyczna. W 2012 roku zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

