Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła na wniosek All in! Games postępowania o zatwierdzenie prospektu spółki dot. 30 160 000 akcji serii G oraz 25 531 188 akcji serii H, podała spółka.

O złożeniu przez All in! Games wniosku o zawieszenie postępowania spółka informowała 17 marca br. i zapowiadała wtedy, że zamierza uwzględnić w prospekcie m.in. dane finansowe za rok 2022.

All In! Games to notowany na GPW wydawca gier komputerowych.

(ISBnews)