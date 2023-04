Seco/Warwick odnotowało 30,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 16,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 42,05 mln zł wobec 24,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,73 mln zł w 2022 r. wobec 463,2 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Seco/Warwick zakończyła rok 2022 z rekordowymi wynikami finansowymi. Nasz zysk operacyjny oraz portfel zamówień wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 75% oraz 69%, co świadczy o solidności naszego biznesu i zdolności do generowania wartości dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników. W 2022 r. Grupa Seco/Warwick osiągnęła przychody ze sprzedaży 622,7 mln zł, co stanowi wzrost o 34,4% w porównaniu z 2021 r. Najbardziej dynamicznie rosnące spółki to Retech Systems LLC (+61,5%), Seco/Warwick Retech China (+111,2%), Seco/Vacuum (+40,9%), Seco/Warwick Corp. (+15%) i Seco/Warwick Services (+35,4%). Portfel zamówień wzrósł o 69% do wartości 566 mln zł. Dominującym produktem sprzedaży były piece próżniowe. Geograficznie, największy udział w sprzedaży przypadł na rynek amerykański (37%), UE (30%) oraz Azję (28%). Grupa Seco/Warwick osiągnęła zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 137,3 mln zł oraz zysk operacyjny EBIT wynoszący 42,1 mln zł" - napisał prezes Sławomir Woźniak w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 12,31 mln zł wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 622,7 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)