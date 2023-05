Asbis odnotował 17,45 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 16,05 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 28,7 mln USD wobec 24,31 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 30,61 mln USD wobec 25,65 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 721,99 mln USD w I kw. 2023 r. wobec 694,61 mln USD rok wcześniej.

"W I kw. 2023 r. przychody wyniosły 722 mln USD (wzrost o 3,9% w porównaniu do I kw. 2022 r.). Marża zysku brutto znacznie się poprawiła i wyniosła 8,6% z 7,61% w I kw. 2022 r. Zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 18% i osiągnął 28,7 mln USD, w porównaniu do 24,3 mln USD w I kw. 2022 r. Zysk netto osiągnął nowy rekordowy poziom tj. 17,4 mln USD, co oznacza wzrost o 8,4% w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

Wzrost sprzedaży netto w ujęciu kwartalnym odzwierciedlał wzrost w trzech z czterech geograficznych segmentach operacyjnych spółki. Tradycyjnie największy udział w przychodach grupy miały regiony byłego Związku Radzieckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Udział krajów byłego Związku Radzieckiego w przychodach ogółem wzrósł do 56,16% w I kw. 2023 r. w porównaniu do 55,25% w I kw. 2022 r. W I kw. 2023 r. przychody osiągnięte w regionie krajów byłego ZSRR wzrosły o 5,7% r/r, podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spadła o 3,6%. Głównymi przyczynami niższej sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są głównie wysoka inflacja i niższy popyt ze strony klientów. Sprzedaż na Bliskim Wschodzie i w Afryce nieznacznie wzrosła o 1,2%, podano również.

Na rok 2023 planuje dalszą ekspansję marek własnych w kierunku Europy Zachodniej i Afryki, zapowiedziano.

Polska odnotowała wzrost o 12,8% r/r w I kw. 2023 r. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktowymi w Polsce były procesory, karty graficzne i akcesoria.

W I kwartale 2023 r. sprzedaż była napędzana głównie przez smartfony, laptopy i procesory. W I kw. 2023 r. sprzedaż smartfonów, lidera przychodów grupy, wzrosła o 35,2% r/r. Było to wynikiem silnego ożywienia podaży oraz wyższej sprzedaży różnych modeli Apple iPhone. Sprzedaż procesorów spadła w I kw. 2023 r. o 20,1% r/r, sprzedaż oprogramowania wzrosła o 7,7% r/r, a przychody z dysków SSD i HDD spadły odpowiednio o 52,8% i 26,8%r /r. Sprzedaż laptopów spadła o 13,8% r/r. Wśród pozostałych linii produktowych spółka odnotowała pozytywne wyniki w I kwartale 2023 r. w akcesoriach (+119,3%), tabletach (+42,3%) oraz sprzęcie AGD (+37,9%), podsumowano.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

(ISBnews)