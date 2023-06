Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za maj br. wyniosły ok. 224 mln USD i były o ok. 33% wyższe r/r, podała spółka.

"Drugi kwartał roku kalendarzowego jest tradycyjnie najsłabszy w branży, jednak my wypracowujemy dwucyfrowe wzrosty przychodów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z majowego wyniku. Potwierdza on słuszność naszej strategii. Podczas, kiedy rynek IT spowalnia, my rośniemy i umacniamy pozycję Asbis na naszych lokalnych rynkach" - skomentował wiceprezes Grupy Asbis Costas Tziamalis, cytowany w komunikacie.

Reklama

"Jeśli chodzi o naszą sprzedaż w maju 2023 r., to nie mieliśmy zmian wśród liderów sprzedaży z poprzedniego miesiąca, były nimi: Kazachstan, Ukraina, Słowacja Zjednoczone Emiraty Arabskie. Natomiast najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktów w maju były: smartfony, procesory oraz laptopy" - dodał Tziamalis.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody Asbis wyniosły 2,69 mld USD w 2022 r.

Reklama

(ISBnews)