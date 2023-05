Według Komisji Europejskiej Microsoft przedstawił środki zaradcze dotyczące obszaru gier w chmurze, które mają ograniczyć monopolistyczną pozycję giganta po dokonaniu transakcji. Jednym z rozwiązań jest umożliwienie użytkownikom udostępniania zakupionych gier Activision na dowolnej chmurowej platformie streamingowej. Zdaniem CNBC to wielki sukces Microsoftu, szczególnie w kontekście zablokowania analogicznej umowy przez brytyjskiego regulatora w zeszłym miesiącu.

Regulatorzy z całego świata mieli wątpliwości, czy wielka akwizycja potentata w produkcji gier nie zaburzy równowagi rynkowej w zakresie rynku konsol i gier w chmurze. Transakcji silnie sprzeciwiał się m.in. największy rywal Microsofta na rynku konsol, czyli Sony.

To nie koniec regulacyjnej batalii. Technologiczny gigant będzie zabiegał o jeszcze głównie o poparcie amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu.

Activision to potężny gracz, który stoi za takimi tytułami jak „Call of Duty” czy „World of Warcraft”.