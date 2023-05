Zakłady Chemiczne Police odnotowały 50,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 61,94 mln zł wobec 14,39 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 29,56 mln zł wobec 46,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 712,47 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1 048,53 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Ograniczony popyt na produkty spółki oraz wysokie (w relacji do cen sprzedaży możliwych do uzyskania) koszty produkcji wpłynęły na realizację niższych wolumenów sprzedaży niż w analogicznym okresie 2022 roku i zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych, dla zachowania optymalnych poziomów zapasów. W relacji do I kwartału 2022 roku odnotowano znacząco wyższy poziom cen kluczowych surowców i mediów energetycznych (z wyjątkiem gazu ziemnego, który był tańszy). Pomimo niższej ceny gazu, łączne odchylenie cenowe surowców było wyraźnie niekorzystne. Istotne wzrosty cen w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku dotyczyły głównie fosforytów, soli potasowej, energii elektrycznej i węgla" - czytamy w raporcie.

Wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji nawozów wieloskładnikowych miał przełożenie na wyższy niż przed rokiem poziom cen tych nawozów, jednak przy zdecydowanie niższych marżach. Znacząco spadły ceny produktów azotowych do zastosowań technicznych. Niekorzystne relacje cen produktów do cen surowców istotnie zmniejszyły poziom uzyskiwanych marż oraz wpłynęły na ograniczenie poziomu sprzedaży, wyjaśniono także.

"Na osiągnięte w I kwartale 2023 roku wyniki finansowe emitenta wpłynęły głównie niekorzystne relacje cen sprzedaży produktów do cen zakupu surowców oraz ograniczony popyt na produkty spółki. Czynniki te istotnie ograniczyły poziom sprzedaży oraz uzyskiwanych marż" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 55,16 mln zł wobec 38,55 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,35 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)