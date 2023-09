Zakłady Chemiczne Police odnotowały 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 189 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki.

Strata operacyjna wyniosła 60 mln zł wobec 263 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 27 mln zł wobec 295 mln zł zysku rok wcześniej, marża EBITDA wyniosła minus 3,4% (rok wcześniej: +18,3%).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 784 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 614 mln zł rok wcześniej.

"Drugi kwartał 2023 roku to wciąż niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, skutkujące niskim popytem na rynkach produktów emitenta, jak również rynkach dalszego ich przetwórstwa. Niski popyt skutkował dodatkową presją na obniżanie cen produktów oraz spadkiem wolumenów sprzedaży, a w konsekwencji również produkcji we wszystkich kluczowych segmentach działalności. Raportowany kwartał to również okres wciąż relatywnie wysokich kosztów niektórych surowców i mediów energetycznych, negatywnie wpływających na poziom uzyskiwanych marż" - czytamy w komunikacie.

Ceny gazu ziemnego, podlegając wahaniom, pozostawały w trendzie spadkowym. Presję spadkową cen wspierały: wysoki poziom zapasów, większa moc generowana przez OZE, utrzymujące się wysokie dostawy LNG do Europy, a także korzystne warunki pogodowe i obniżka cen węgla.

Pozytywnie na wyniki II kwartału 2023 roku wpłynęła sprzedaż przez ZCh Police zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach uprawnień do emisji CO2. Sprzedaż dotyczyła nadwyżki jednostek EUA, wynikającej z niższych poziomów produkcji i pozostałej po rozliczeniu emisji CO2 za 2022 rok. Łączny dodatni wpływ tych transakcji na wyniki grupy kapitałowej w analizowanym okresie wyniósł 91 mln zł i ujęty został w wynikach z pozostałej działalności.

Segment Nawozy

W II kwartale 2023 roku, ze względu na relatywnie niski popyt, spadek sprzedaży nawozów wieloskładnikowych w ujęciu wolumenowym sięgał 55% r/r. Koniunktura w polskim rolnictwie była niekorzystna, a ceny zbóż na krajowym rynku znajdowały się w trendzie spadkowym. Do dnia 17 czerwca 2023 roku obowiązywało zawieszenie ceł Unii Europejskiej na mocznik i amoniak. Obserwowano zwiększony import nawozów na europejski i krajowy rynek. Ceny gazu ziemnego znajdowały się w trendzie spadkowym. Notowania spot dla indeksu TTF w II kwartale 2023 roku kształtowały się na poziomie 35 EUR/MWh i były niższe o 63% r/r, co wraz z sytuacją na rynku rolnym oraz popytowo-podażową na rynku nawozowym powodowało spadek popytu i presję na spadek cen nawozów i produktów azotowych do zastosowań technicznych. Niższe były także ceny soli potasowej i fosforytów, jednak tempo i skala obniżek cen nie były wystarczające dla poprawy uzyskiwanych marż ze sprzedaży, przy nadal wysokich cenach mediów energetycznych. W przypadku produktów azotowych do zastosowań technicznych, głównym czynnikiem determinującym poziom wyników był systematyczny spadek cen ich sprzedaży. Z uwagi na słaby popyt ZCh Police w raportowanym kwartale dostosowywały produkcję własnych instalacji do bieżącej sytuacji popytowo-podażowej na rynku europejskim. Produkcja nawozów wieloskładnikowych w II kwartale 2023 roku była niższa o 53% r/r, natomiast mocznika do zastosowań technicznych o 31% r/r. Uzyskana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy ukształtowała się na poziomie minus 21,2%.

Segment Pigmenty

W II kwartale 2023 roku odnotowano ograniczony popyt na biel tytanową i produkty z niej wytwarzane. Sektor budowlany pozostawał pod wpływem spowolnienia w budownictwie mieszkaniowym, a sektor majsterkowania nadal odczuwał zmniejszone wydatki konsumenckie i skutki ich wzrostu w okresie pandemii. Sektor motoryzacyjny stopniowo zaczął się odbudowywać. Poziom cen bieli tytanowej ustabilizował się w II kwartale 2023 roku, po dwóch kolejnych kwartałach spadków cen, jednak wykorzystanie mocy produkcyjnych w części instalacji europejskich pozostało ograniczone. Nieznacznie zmniejszyła się różnica cenowa między produktem importowanym z Chin a bielą europejskich producentów, jednocześnie coraz większa grupa nabywców pozostaje ostrożna, co do zaopatrywania się w wolumeny importowe, chociaż wciąż występująca różnica cen skłania część odbiorców do kontynuowania zakupów w Chinach. Na wyniki uzyskane w II kwartale wpływ miały wciąż relatywnie wysokie ceny surowców (w tym wyższe niż przed rokiem koszty jednostkowe ilmenitu wykorzystywanego do produkcji bieli tytanowej) i mediów energetycznych, przy ograniczonym popycie i niższym niż przed rokiem poziomie cen sprzedaży. Uzyskana w II kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie minus 23,5%.

"W I półroczu 2023 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 'Police' S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 496 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 56 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 3,8%" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 27 września 2023 roku.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,35 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

