Zakłady Chemiczne Police odnotowały 6,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 189,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 59,84 mln zł wobec 262,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 784 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 1 614,47 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 44,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 204,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 496,47 mln zł w porównaniu z 2 663 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 56,17 mln zł wobec 341,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik EBITDA za I półrocze 2023 roku wyniósł -56 166 tys. zł, natomiast marża EBITDA ukształtowała się na poziomie -3,8%. I półrocze 2023 roku było okresem obniżonej aktywności sektorów gospodarczych będących odbiorcami produktów spółki. Niekorzystne relacje cen produktów do kosztów ich wytworzenia istotnie zmniejszyły poziom uzyskiwanych marż oraz wpłynęły na ograniczenie poziomu sprzedaży. W I półroczu 2023 roku niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym były wolumeny produkcji i sprzedaży produktów. Przyczyną spadku sprzedaży był niski popyt oraz brak możliwości pokrycia kosztów w cenach sprzedaży dla znaczącej części asortymentu. W dniu 10 marca 2023 roku zarząd spółki zdecydował o utrzymaniu w postoju instalacji amoniaku i mocznika do dnia 31 marca 2023 roku, z uwagi na utrzymującą się negatywną sytuację podażowo-popytową na rynku, pomimo podjętych działań aktywizujących sprzedaż" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2023 roku w Segmencie Nawozy emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie -140 810 tys. zł i był to wynik niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Istotny dodatni wpływ na wynik miała zaksięgowana w marcu rekompensata energetyczna z tytułu wzrostu cen gazu w 2022 roku (z łącznej kwoty 68 179 tys. zł, 65 264 tys. zł przypadło na Segment Nawozy). Przychody ze sprzedaży zewnętrznej segmentu wyniosły 1 059 597 tys. zł i były o 55% niższe niż w I półroczu 2022 roku. Pozycja ta stanowiła 71% przychodów ze sprzedaży grupy.

W I półroczu 2023 roku w Segmencie Pigmenty emitent uzyskał wynik EBIT na poziomie minus 53 932 tys. zł, tj. o 66 524 tys. zł niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży w Segmencie Pigmenty wyniosły 175 685 tys. zł i stanowiły 12% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej. Około 60% przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, podano również.

W I półroczu 2023 roku, ze względu na zdarzenia o charakterze jednorazowym, na pozostałej działalności emitent odnotował wysokie przychody oraz wyniki i zdecydowanie wyższy niż w innych okresach udział w strukturze przychodów. Kluczowy wpływ na osiągnięte przychody i wyniki z pozostałej działalności miała sprzedaż nadwyżki uprawnień do emisji CO2 zakupionych na rynku we wcześniejszych okresach, która przyniosła przychody w wysokości 175 210 tys. zł oraz wzrost wyniku EBIT o 91 017 tys. zł. W konsekwencji przychody zakwalifikowane do kategorii "pozostałe" stanowiły w raportowanym okresie około 17% przychodów grupy kapitałowej. Na pozostałej działalności grupa uzyskała dodatni wynik EBIT w wysokości 72 965 tys. zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 94,14 mln zł wobec 274,09 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,35 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

