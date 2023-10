Zakłady Chemiczne Police odnotowały 136 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki.

Strata operacyjna wyniosła 78 mln zł wobec 5 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 45 mln zł wobec 28 mln zł zysku rok wcześniej, marża EBITDA wyniosła -5,9% (rok wcześniej: +2,1%).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 768 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 1 379 mln zł rok wcześniej.

"Raportowany kwartał to okres umiarkowanej poprawy popytu w porównaniu do poprzedniego kwartału wraz z presją na obniżanie cen sprzedaży produktów, szczególnie w Segmencie Nawozy. Niekorzystne relacje możliwych do uzyskania cen produktów do kosztów ich wytworzenia oraz brak możliwości sprzedaży większości produktów z pokryciem pełnych kosztów istotnie zmniejszyły poziom uzyskiwanych wyników. Koszty mediów energetycznych, tj. energii elektrycznej i węgla, były wyższe niż przed rokiem. Ceny gazu ziemnego w Europie przez większość okresu utrzymywały się na stabilnym wysokim poziomie, istotnie wyższym niż poza Europą. Stabilizacji cen gazu, w porównaniu z niestabilnym rokiem ubiegłym, sprzyjała rekordowa produkcja energii z OZE, wysoki poziom zapełnienia europejskich magazynów gazu i średnia temperatura powyżej normy. Wolumeny sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz bieli tytanowej zrealizowane przez emitenta za III kwartał 2023 roku były niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, ale wyższe w przypadku mocznika i amoniaku. Ceny większości produktów kształtowały się na istotnie niższym poziomie niż przed rokiem" - czytamy w komunikacie.

Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto emitenta w III kwartale 2023 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności w wysokości -71 mln zł, dotyczący spółek: GA Polyolefins (-79 mln zł) oraz Kemipol (+8 mln zł), wskazano także.

Segment Nawozy

III kwartał każdego roku to okres intensywnych prac polowych w Polsce i sezonowo niższy popyt na produkty nawozowe. Po I półroczu 2023 roku, charakteryzującym się trendem spadkowym cen, słabym popytem i niską płynnością rynku nawozów wieloskładnikowych typu NPK, początek III kwartału 2023 roku cechowała stabilność, pomimo wciąż stosunkowo niewielkiej aktywności zakupowej. Zainteresowanie produktami stopniowo rosło. Utrzymywały się niekorzystne relacje cen możliwych do uzyskania ze sprzedaży produktów do kosztów ich wytworzenia, co było główną przyczyną wciąż niskiego poziomu uzyskiwanych marż. Ceny części surowców znajdowały się w trendzie spadkowym (w tym ceny gazu ziemnego, soli potasowej i fosforytów) jednak nadal wysokie pozostawały ceny mediów energetycznych i równocześnie na rynku spadły ceny sprzedaży większości produktów w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zawieszenie ceł w pierwszym półroczu 2023 roku (od grudnia 2022 roku) było znaczącym czynnikiem, który wzmógł proces ekspansji na rynku europejskim producentów oraz produktów z regionów o znaczących przewagach kosztowych w obszarze energii, ekologii i kosztów pracy. Ceny gazu ziemnego, kluczowego surowca do produkcji wyrobów azotowych, osiągnęły najniższe poziomy bieżącego roku, a pod koniec kwartału zanotowały wzrost. Należy podkreślić, że ceny gazu na rynku europejskim wciąż pozostają na zdecydowanie wyższym poziomie w porównaniu z innym regionami świata, gdzie oferowane ceny są kilkukrotnie niższe (np. amerykański indeks Henry Hub).

Uzyskana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy ukształtowała się na poziomie minus 6,9%.

Segment Pigmenty

Popyt na biel tytanową pozostawał mocno ograniczony. Niewielkie symptomy ożywienia widoczne były w Europie w przemyśle używającym bieli tytanowej do produkcji powłok, motoryzacyjnym i lotniczym. Pomimo wzrostu ceny spot w Chinach w III kwartale 2023 roku, była ona nadal konkurencyjna w stosunku do stawek europejskich producentów, a słabsze od przewidywanego ożywienie w tym kraju w pierwszej części omawianego okresu, wymusiło eksport znacznych wolumenów do Europy. Średnia cena bieli tytanowej w Europie była o 7% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Ceny głównych surowców produkcyjnych w segmencie, w tym gazu i ilmenitu, uległy obniżeniu r/r w ślad za trendami rynkowymi. Dodatkowa redukcja podaży europejskiej, która miała miejsce w analizowanym okresie nie była wsparciem dla wzrostu cen sprzedaży, ponieważ lukę wypełnił import tańszej bieli z Chin, przy skrajnie ograniczonym popycie. Uzyskana w III kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Pigmenty ukształtowała się na poziomie minus 6,6%.

"W okresie 9 miesięcy 2023 roku grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 2 265 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 102 mln zł i marżę EBITDA na poziomie -4,5%" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 8 listopada 2023 roku.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,35 mld zł w 2022 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

