Grupa VRG planuje podjąć pierwsze kroki w ekspansji zagranicznej w ramach realizacji strategii na lata 2023-2025, tak by w kolejnych strategiach rynki zagraniczne były "materialnie istotne" w sprzedaży i wyniku finansowym Grupy, poinformował prezes Janusz Płocica. Podkreślił, że w ramach obecnej strategii nie są przewidywane duże inwestycje w tym zakresie.

"Nasze patrzenie jest nakierowane na region Europy Środkowo-Wschodniej, jako ten region, w którym byśmy zaczynali tę drogę długą - bo nie chcemy mieć blitzkriegu, rozumiejąc to, że zainwestujemy ogromne kwoty finansowe, licząc na duży sukces. Chcemy docelowo, żeby rynki zagraniczne były materialnie istotne w naszej sprzedaży i wyniku finansowym. To docelowo, tzn. wykraczając poza strategię trzyletnią. W tej obecnej strategii trzeba zrobić pierwsze kroki - takie przygotowania do tego, żeby można było stawiać kolejne, cięższe już finansowo kroki" - powiedział Płocica podczas wideokonferencji prasowej.

"Te pierwsze kroki to poznawanie rynku, to budowa świadomości, znajomości marek, to budowa pewnych zaczątków łańcucha logistycznego, obsługi klienta, marketingu bardziej specyficznego dla danego rynku. A więc nie planujemy tu dużych inwestycji - takich, które by wpływały w materialny sposób na wyniki. Tu w szczególności będziemy wykorzystywać kanał internetowy - zarówno jako kanał sprzedażowy, jak i kanał komunikacyjny" - dodał prezes.

Zapowiedział, że Grupa będzie powtarzać "utarte ścieżki" innych firm z branży i regionu, wykorzystując model biznesowy - w tym model logistyczny - który dobrze działa w Polsce. Dlatego Grupa chce się skupić "bardziej na bliskiej zagranicy niż dalszej zagranicy".

"Założenie naszej strategii jest takie, że nie będziemy na tym etapie tworzyć produktów pod inne rynki, tylko będziemy mieli jedne kolekcje na wszystkie rynki - oczywiście, w szczególności na rynek polski - które będziemy kierować też do sprzedaży zagranicznej" - powiedział też Płocica.

VRG opublikowało wczoraj strategię, która zakłada m.in. zbliżenie się do 1,9 mld zł przychodów i osiągnięcie ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 roku, przy marży brutto 56-57%. Planowane średnioroczne inwestycje w rozwój wyniosą ok 43 mln zł.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

