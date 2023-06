Podczas realizacji strategii na lata 2023-2025 Grupa VRG chce kontynuować wypłacanie dywidend, a jednocześnie chce rozmawiać z akcjonariuszami na temat wprowadzenia skupu akcji własnych, zapowiedział prezes Janusz Płocica.

"Nasz rozwój będziemy realizować z naszych środków, nie będziemy potrzebować na to ani nowej emisji akcji, nie będziemy na to potrzebować zadłużania się. Będziemy generować środki potrzebne na rozwój, a jednocześnie te środki będą też starczać na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, które to dzielenie może już nie być tylko dywidendą, ale może też być skupem akcji, o czym mówimy jako o opcji" - powiedział Płocica podczas wideokonferencji prasowej.

"Nie mamy na dzień dzisiejszy sprecyzowanego planu czy rekomendacji, ale chcemy o tym rozmawiać z akcjonariuszami. Chcemy się nad tym zastanowić - czy dodanie tego procesu dzielenia się zyskiem w buy-backu nie będzie korzystne dla spółki, dla akcjonariuszy" - dodał prezes.

Wcześniej informował, że Grupa VRG stawia w ramach strategii na lata 2023-2025 na rentowny, organiczny wzrost biznesu, a jej celem jest sfinansowanie rozwoju środkami generowanymi przez Grupę oraz kontynuacja uchwalonej w 2022 roku polityki dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

VRG opublikowało wczoraj strategię, która zakłada m.in. zbliżenie się do 1,9 mld zł przychodów i osiągnięcie ok. 150 mln zł zysku netto na koniec 2025 roku, przy marży brutto 56-57%. Planowane średnioroczne inwestycje w rozwój wyniosą ok 43 mln zł.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)