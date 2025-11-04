Od 1 października weszły w życie nowe zasady dotyczące odpadów. Na czym polega system kaucyjny?

System kaucyjny, obowiązujący od 1 października 2025 r., został wprowadzony ustawą z 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Początkowo miał ruszyć z początkiem 2025 r., ale termin przesunięto na mocy nowelizacji z 21 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1911).

W założeniu jest to mechanizm mający na celu promowanie recyklingu i ponownego wykorzystania opakowań. W skrócie, polega on na doliczeniu dodatkowej opłaty do określonych rodzajów opakowań. Zwrot pobranej opłaty (kaucji) następuje po oddaniu opakowania do wyznaczonych punktów.

Od października w sklepach zaczynają się pojawiać napoje w opakowaniach objętych systemem, oznaczonych wyraźnym symbolem kaucji i jej wysokości. Choć przepisy już obowiązują, butelkomaty i właściwe oznaczenia na etykietach nie są jeszcze powszechne – rząd przewidział bowiem trzymiesięczny okres przejściowy. Producenci mają czas do 31 grudnia 2025 r. na pełne dostosowanie opakowań.

Chaos informacyjny i miliardowe straty. Branża komunalna ostrzega: „system kaucyjny to źle przeprowadzona reforma”.

Izba Branży Komunalnej (IBK) nie zostawia na reformie suchej nitki: „system kaucyjny to źle przeprowadzona reforma” – alarmuje. Uzasadniając tę opinię, Izba przywołuje wyniki badań, z których wynika, że tuż przed wdrożeniem systemu:

ponad połowa Polaków nie wiedziała, kiedy system wejdzie w życie,

aż 80% badanych nie znało wysokości kaucji,

tylko co piąty obywatel spotkał się z jakąkolwiek kampanią informacyjną,

ponad 40% ankietowanych nie zna nikogo, kto rozumiałby zasady systemu,

aż 85% społeczeństwa deklarowało potrzebę większej ilości informacji.1

To alarmujące dane, biorąc pod uwagę skalę reformy. Efektem jest chaos legislacyjny i organizacyjny – a obywatele mogą dowiadywać się o nowych zasadach dopiero przy sklepowej kasie.

Eksperci nie mają wątpliwości: start systemu w takich warunkach to falstart. Zamiast budować zaufanie, może wywołać frustrację. Osoby, które od lat sumiennie segregują odpady, zostaną postawione wobec niejasnych przepisów i dezorganizacji.

Taka sytuacja może trwale podważyć zaufanie obywateli do państwa, instytucji publicznych oraz wszelkich reform proekologicznych. Jej skutki mogą być odczuwalne przez lata – w przyszłości nawet dobrze zaplanowane zmiany mogą napotykać silny opór społeczny.

Dodatkowo wciąż brakuje jednoznacznych wytycznych dotyczących zasad rozliczeń między operatorami systemu. Nie zawarto niezbędnych umów, a przekazywane informacje są niespójne, co wprowadza przedsiębiorców w stan niepewności prawnej.

Także handel nie jest w pełni przygotowany. Wiele sieci nie ma możliwości prowadzenia zbiórki, ani automatycznej (przez butelkomaty), ani manualnej. Nadal nierozstrzygnięte pozostają kwestie sprawozdawczości i wpływu systemu na poziom recyklingu.

Na zmianach mają stracić również samorządy. To właśnie puszki i butelki PET stanowią najbardziej wartościowy surowiec w odpadach komunalnych. Według szacunków Izby, gminy mogą utracić nawet 6,6 mld zł w ciągu 10 lat. Instalacje przetwarzające odpady, zbudowane ogromnym wysiłkiem finansowym, stracą część surowców, co doprowadzi do wzrostu kosztów ich utrzymania – a w konsekwencji do podwyżek dla mieszkańców.

Podwyżki cen napojów mogą być jeszcze większe – do kosztów kaucji dojdą wydatki na logistykę, obsługę automatów i magazynowanie zwrotów. Istnieje też ryzyko, że wielu konsumentów nie odzyska kaucji z powodu braku wystarczającej liczby punktów odbioru.

Łączne koszty systemu w skali kraju IBK szacuje na 37 mld zł w ciągu dekady. „System miał być proekologiczny, a w praktyce może stać się kolejnym paliwem dla inflacji” – ostrzega Izba.

Polska dołącza do krajów z obowiązującym systemem kaucyjnym

Mimo kontrowersji rząd nie zdecydował się na kolejne opóźnienie reformy. Przewidziany trzymiesięczny okres przejściowy ma umożliwić przedsiębiorcom uruchomienie automatów i wdrożenie nowych procedur.

Tym samym Polska stała się drugim co do wielkości krajem w Europie, który wdrożył system kaucyjny. Rozwiązanie to nie jest jednak nowością – działa od lat m.in. w Szwecji (od 1984 r.), Norwegii (1999 r.), Danii (2002 r.) czy Niemczech, gdzie automaty kaucyjne są dziś standardem.

Ile wynosi dodatkowa opłata za butelki i puszki? [Wysokość kaucji w 2025 roku]

Wysokość kaucji w 2025 roku wynosi:

0,50 zł – za plastikowe butelki PET do 3 litrów,

0,50 zł – za puszki metalowe,

1,00 zł – za butelki szklane jednorazowe do 1,5 litra (od 1 stycznia 2026 r.).

Opakowania objęte systemem będą oznaczone wyraźnym symbolem kaucji i informacją o jej wysokości.

Producenci mają czas do końca 2025 r. na wprowadzenie nowych etykiet. Oznacza to, że:

za butelki i puszki bez oznaczenia kaucja nie zostanie pobrana,

a co za tym idzie – nie otrzymamy też zwrotu za ich oddanie.

Ważne Warto więc zwracać uwagę na etykiety, by nie tracić czasu na opakowania spoza systemu.

Gdzie oddać butelki i puszki, aby odzyskać kaucję? Nowe punkty zbiórki odpadów

Wyrzucanie plastikowych butelek do żółtego pojemnika odchodzi w przeszłość. Aby odzyskać kaucję, trzeba będzie osobiście oddać opakowania w punktach zbiórki, potocznie zwanych butelkomatami.

Punkty te obejmą:

wszystkie sklepy powyżej 200 m², sprzedające napoje w opakowaniach objętych systemem,

mniejsze sklepy oferujące napoje w butelkach zwrotnych (np. piwo),

inne sklepy, które dobrowolnie przystąpią do systemu,

automaty kaucyjne (także poza sklepami),

wyznaczone punkty zbiórki.

System obsługiwać będzie aż siedmiu operatorów: ZWROTKA S.A., POLKA S.A., OK Operator Kaucyjny S.A., EKO-Operator S.A., RESELEKT S.A., KAUCJA.PL – Krajowy System Kaucyjny S.A. oraz Polski System Kaucyjny S.A. W skład spółek wchodzą najwięksi producenci napojów – m.in. Nestlé, Red Bull czy PepsiCo (w ramach KAUCJA.PL).

Resort klimatu zdecydował się na model wielooperatorowy, co – jak podkreślają eksperci – może utrudnić korzystanie z systemu, zwłaszcza osobom starszym, ze względu na różne zasady obsługi i odmienne typy automatów.

Czy zwrot kaucji może nastąpić w formie bonu? Czy konsument ma prawo żądać zwrotu gotówki?

Wiele sklepów i automatów będzie oferować zwrot kaucji w formie bonu na zakupy. Warto jednak pamiętać, że konsument ma prawo żądać gotówki – sklep nie może narzucać formy zwrotu. Jeśli automat wydrukuje bon, można go wykorzystać na zakupy lub wymienić na gotówkę przy kasie.

Do zwrotu butelki nie będzie potrzebny paragon, co umożliwia odzyskanie kaucji również osobom zbierającym odpady społecznie lub w ramach wolontariatu. Na paragonie kaucja będzie widniała jako osobna pozycja. Co istotne – nie jest ona objęta podatkiem VAT.

Ważne Należy jednak pamiętać, że butelki przeznaczone do zwrotu muszą być niezgniecione i z czytelną etykietą, ponieważ automat odczytuje kod z opakowania. Zgniecione lub uszkodzone butelki nie zostaną przyjęte.

Ile miesięcznie zapłaci przeciętna rodzina? Praktyczne wyliczenia kosztów kaucji

Rodzina, która codziennie wypija dwie butelki 1,5-litrowej wody mineralnej, zapłaci miesięcznie 30 zł kaucji. Jeśli dodatkowo kupuje inne napoje w butelkach czy puszkach, kwota ta będzie jeszcze wyższa. Przy zakupie 4 butelek wody, soku, passaty pomidorowej w szklanej butelce - wysokość kaucji może przekroczyć nawet 100 zł miesięcznie.

Aby odzyskać pieniądze, trzeba zebrać puste opakowania i zanieść je do punktu zbiórki. Warunkiem ich przyjęcia jest brak zgnieceń i czytelny kod kreskowy. Każde opakowanie należy osobno umieścić w automacie.

To proces czasochłonny i uciążliwy – zwłaszcza dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, które będą musiały transportować całe worki pustych butelek, często komunikacją miejską. Ci, którzy nie znajdą na to sił ani czasu, po prostu zapłacą więcej.

Czy system kaucyjny spowoduje wzrost cen napojów i opłat za odbiór odpadów?

Kaucja jest odrębną opłatą – nie wpływa bezpośrednio na rachunki za wywóz odpadów, które nadal ustalają gminy. Nie oznacza to jednak, że system nie odbije się na portfelach mieszkańców.

Samorządy tracą dostęp do cennych surowców, jak butelki PET i puszki, a koszty utrzymania instalacji recyklingowych pozostają niezmienione. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do podwyżek opłat śmieciowych.

System stanowi też wyzwanie dla producentów napojów, którzy muszą zmienić etykiety i procesy produkcyjne. Choć rząd zapewnia, że klienci nie odczują zmian, bo kaucja jest zwracana, w praktyce część kosztów może zostać przerzucona na konsumentów.

Nieodebrane kaucje teoretycznie powinny obniżać wkład producentów w system, ale w rzeczywistości mogą stać się dla nich dodatkowym źródłem zysku. Brak jasnych regulacji unijnych w tym zakresie pozostawia szerokie pole do interpretacji.

Czy system kaucyjny rzeczywiście przysłuży się środowisku? Nowy standard materiału z recyklingu

W tym punkcie eksperci są ostrożnymi optymistami. Plastikowe butelki po napojach to jedne z najczęściej spotykanych śmieci w lasach, parkach i na plażach. Kaucja może skutecznie ograniczyć ten problem.

Przedsiębiorcy wprowadzający napoje w opakowaniach będą musieli osiągnąć określone poziomy selektywnej zbiórki:

od 2025 r. – co najmniej 77%,

od 2029 r. – aż 90%.

Ponadto od 2025 roku butelki jednorazowe z tworzyw sztucznych muszą zawierać 25% surowca z recyklingu, a od 2030 r. – 30%.

Dzięki temu producenci zyskają dostęp do czystego materiału z recyklingu, odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Obecnie znaczna część zużytych opakowań nie nadaje się do ponownego wykorzystania.

