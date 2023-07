Kernel przerobił 650,42 tys. ton nasion słonecznika w IV kw. roku obrotowego 2022/2023 (zakończonego w czerwcu 2023), co oznacza spadek o 13 proc. kw/kw, podała spółka.

Spadek ten odzwierciedla zwyczajowy deficyt nasion słonecznika pod koniec sezonu, który zmusił trzy z sześciu działających zakładów Grupy do tymczasowego zaprzestania przetwarzania nasion oleistych w okresie maj-czerwiec 2023 r. tymczasowego zaprzestania przetwarzania nasion oleistych w maju-czerwcu 2023 roku. Dwie należące do Grupy tłocznie pozostają niedostępne w strefie wysokiego ryzyka w obwodzie charkowskim, regularnie ostrzeliwane przez rosyjskich najeźdźców, wyjaśniono.

"Wolumen sprzedaży olejów jadalnych w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. wzrósł o 14 proc. kw/kw do 312,72 tys. ton, w tym 21 tys. ton butelkowanego oleju słonecznikowego. Grupa nadal priorytetowo traktuje eksport oleju roślinnego i śruty w stosunku do eksportu zbóż, biorąc pod uwagę bardziej atrakcyjne marże w łańcuchu wartości przetwarzania nasion oleistych w porównaniu do eksportu zbóż" - czytamy w komunikacie.

Wolumen przeładunku w terminalach eksportowych w Ukrainie w okresie kwiecień-czerwiec 2023 r. zmniejszył się o 13% w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 933,1 tys. ton. W całym roku obrotowym 2023 roku terminale Kernel przeładowały 4,4 mln ton towarów, co oznacza spadek o 39% r/r. Spadek odzwierciedla nieprawidłowe funkcjonowanie Grain Deal - wynegocjowanego przez ONZ porozumienia w sprawie bezpiecznego eksportu zbóż, nasion oleistych i produktów tłoczenia nasion oleistych z ukraińskich portów Morza Czarnego, podano.

"Rosja wypowiedziała umowę zbożową w dniu 18 lipca 2023 roku. W związku z tym przyszłe możliwości Grupy w zakresie eksportu towarów przez ukraińskie porty Morza Czarnego są niepewne" - czytamy dalej w komunikacie.

Wolumen eksportu zboża Grupy z Ukrainy w IV kw. roku obrotowego 2023 wyniósł 755,49 tys. ton, co oznacza spadek o 8% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ujęciu rocznym wolumen eksportu Kernel spadł o 52% r/r do 3,83 mln ton ziarna.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

