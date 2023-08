Kernel wstępnie ocenia, że nakłady kapitałowe potrzebne do przywrócenia i naprawy uszkodzeń wynikających z rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie porty i infrastrukturę Grupy wynoszą co najmniej 20 mln USD, ale ocena szkód jest w toku i ostateczna kwota strat może być wyższa.

Szacunkowa wartość rynkowa towarów utraconych w wyniku tych ataków wynosi około 12 mln USD, podała spółka. Przewidywany proces naprawy w niektórych przypadkach to 12 miesięcy.

"Obecna wstępna ocena wymaganych nakładów kapitałowych (capex) w celu przywrócenia i naprawy sprzętu, który doznał uszkodzeń lub został zniszczony podczas ostatnich ataków, wynosi co najmniej 20 mln USD (ocena szkód jest nadal w toku, a ostateczna kwota strat może być wyższa). Przewiduje się, że proces naprawy w niektórych przypadkach może potrwać do 12 miesięcy, co pokazuje znaczny zakres niezbędnej odbudowy. Jednocześnie szacunkowa wartość rynkowa towarów utraconych w wyniku tych ataków wynosi około 12 mln USD. Należy zauważyć, że zarówno sprzęt, jak i zapasy dotknięte atakiem są pozbawione ochrony ubezpieczeniowej od takich nieprzewidzianych zdarzeń. W rezultacie wydarzenia te miały negatywny wpływ na płynność finansową Grupy, podkreślając wyzwania finansowe związane z obecnymi okolicznościami" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazała, że od 19 lipca 2023 r., bezpośrednio po rozwiązaniu umowy zbożowej, nastąpiła sekwencja destrukcyjnych wydarzeń. Rosyjskie ataki rakietowe poważnie uszkodziły infrastrukturę eksportową zboża w ukraińskich portach Odessa i Chornomorsk, w tym kluczowe aktywa Grupy. To, w połączeniu z anulowaniem umowy zbożowej, sprawiło, że eksport towarów miękkich przez ukraińskie porty Morza Czarnego stał się niemożliwy. Atak spowodował znaczne szkody w obiektach magazynowych, zdolnościach przeładunkowych i sprzęcie załadunkowym.

"Następnie, 24 lipca 2023 r., Rosja przeprowadziła kolejny atak rakietowy na port Reni nad Dunajem. Atak wyrządził szkody w infrastrukturze portowej, mając wpływ na aktywa terminalu przeładunkowego oleju roślinnego Grupy, co zaskutkowało utratą 6 tys. ton pojemności magazynowej, uszkodzeniem przepustowości kolejowej i wyposażenia rurociągów. Ponadto rozlano i utracono prawie tysiąc ton oleju słonecznikowego" - czytamy w komunikacie.

6 sierpnia 2023 r. duży atak rakietowy uderzył w jeden z największych silosów lądowych Grupy zlokalizowany w regionie Chmielnickiego, a atak doprowadził do zniszczenia 21 tys. ton sprzętu do przechowywania i rozładunku ciężarówek. Ponadto 44 tys. ton magazynów, suszarni i budynków administracyjnych uległo znacznemu uszkodzeniu. Kulminacja serii ataków miała miejsce 16 sierpnia 2023 r., kiedy to rosyjskie drony wycelowały i wyrządziły poważne szkody we wszystkich magazynach zboża należących do terminalu przeładunkowego zboża Grupy w porcie Reni. Atak ten doprowadził również do zniszczenia cennego sprzętu załadunkowego, podano także.

"Te nieustające ataki wywarły głęboki i wieloaspektowy wpływ na działalność Grupy, powodując unieruchomienie kluczowych obiektów eksportowych i magazynowych, utratę cennych towarów i znaczne szkody infrastrukturalne w różnych lokalizacjach. Skumulowane konsekwencje tych incydentów stanowią złożone wyzwanie, któremu Grupa aktywnie stawia czoła" - czytamy dalej.

"Grupa nie poniosła żadnych innych poważnych strat związanych z wojną poza tymi opisanymi powyżej i ujawnionymi w dotychczas opublikowanych raportach finansowych" - zaznaczyła też spółka.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

