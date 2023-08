Energa odnotowała 133 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 437 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk EBITDA sięgnął 276 mln zł wobec 941 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBITDA Grupy w II kwartale 2023 roku wyniosła 276 mln zł w porównaniu do 941 mln zł w II kwartale 2022 roku. Największy spadek zanotowała Linia Biznesowa Dystrybucja z wynikiem EBITDA niższym o 606 mln zł, co wynika przede wszystkim z wysokiej różnicy pomiędzy ceną z kontraktu na straty sieciowe, względem ceny z rynku bilansującego, wg której dokonana została wycena szacunku niezafakturowanych strat sieciowych (wpływ negatywny w wysokości 491 mln zł)" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Ponadto wyższe r/r były koszty OPEX w związku ze wzrostem płacy minimalnej oraz inflacją. Również Linia Biznesowa Wytwarzanie wypracowała w II kwartale 2023 roku wynik EBITDA niższy o 82 mln zł w ujęciu r/r, co było w głównej mierze spowodowane niższymi przychodami ze sprzedaży energii elektrycznej (głównie przez niższy wolumen produkcji energii) oraz wyższym kosztem zużycia kluczowych paliw do produkcji, spowodowanym głównie wyższym kosztem jednostkowym zakupu węgla. Z kolei Linia Biznesowa Sprzedaż wypracowała w II kwartale 2023 roku EBITDA wyższą o 49 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Podobnie jak w ujęciu narastającym najistotniejszy wpływ na ten wzrost miały rozwiązanie części rezerwy na kontrakty rodzące obciążenia oraz opłata „exit fee" od Orlen Energia" - czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 214 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 4 579 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 1 424 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 039 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11194 mln zł w porównaniu z 9517 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2 607 mln zł wobec 2 018 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Największy udział w EBITDA Grupy w I półroczu 2023 roku miała Linia Biznesowa Dystrybucja (61%), natomiast udział Linii Biznesowej Sprzedaż oraz Linii Biznesowej Wytwarzanie ukształtował się odpowiednio na poziomie 28% i 14%" - napisano także.

Spółka podała, że aktywa wytwórcze w Grupie Energa w I półroczu 2023 roku wyprodukowały 1,7 TWh energii elektrycznej wobec 2,3 TWh rok wcześniej, czyli o 25% mniej r/r. Tendencja spadkowa dotyczyła głównie elektrowni w Ostrołęce oraz elektrowni wiatrowych. Wzrost produkcji odnotowały elektrownie wodne oraz PV. W I półroczu 2023 roku 44% wytworzonej przez Grupę energii elektrycznej brutto pochodziło z węgla kamiennego, 37% z wody, 15% z wiatru, 3% z biomasy oraz 2% z elektrowni fotowoltaicznych.

W I półroczu 2023 roku Grupa wyprodukowała 1 906 TJ energii cieplnej, o 5% mniej r/r, na co wpływ miała m.in. temperatura powietrza kształtująca zapotrzebowanie na ciepło u odbiorców Grupy na rynkach lokalnych w miastach Ostrołęka, Elbląg i Kalisz, podano.

W raporcie podano też, że w I półroczu 2023 roku wytwórcy Grupy zużyli o 301 tys. ton mniej węgla kamiennego oraz o 11 tys. ton więcej biomasy w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku, a niższe zużycie węgla wynikało z mniejszej produkcji energii elektrycznej, głównie przez elektrownię w Ostrołęce, natomiast wyższe zużycie biomasy było zależne od dostępności surowca dla bloku kogeneracyjnego w Elblągu, jak również dyspozycyjności samego obiektu. Jednocześnie odnotowano wyższe koszty jednostkowe zakupu węgla oraz biomasy.

Nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1 731 mln zł w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2023 roku i były o 796 mln zł, tj. 85% wyższe r/r. Inwestycje Linii Biznesowej Dystrybucja stanowiły 54% wszystkich nakładów poniesionych przez Grupę i wyniosły 935 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 170 mln zł wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

