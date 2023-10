Energa odnotowała 206 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 514 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 462 mln zł wobec 801 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 751 mln zł wobec 1 080 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 066 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 5 507 mln zł rok wcześniej.

"EBITDA grupy w III kwartale 2023 roku wyniosła 751 mln zł wobec 1 080 mln zł w III kwartale 2022 roku. Najwyższy spadek odnotowała linia biznesowa wytwarzanie i wynikał on przede wszystkim z niższej produkcji energii przez elektrownię w Ostrołęce, wpłat na fundusz wypłaty różnicy ceny oraz uwzględnienia wpływu wyceny otwartych pozycji na energii elektrycznej zawartych przez elektrownię w Ostrołęce. W linii biznesowej sprzedaż na spadek EBITDA istotny wpływ miało przede wszystkim ujęcie rozporządzenia ministra klimatu i środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Natomiast EBITDA linii biznesowej dystrybucja była niższa r/r i był to przede wszystkim efekt wyższych kosztów operacyjnych. Największy udział w EBITDA grupy w III kwartale 2023 roku miała linia biznesowa dystrybucja (48%) oraz linia biznesowa sprzedaż (47%). Udział linii biznesowej wytwarzanie wyniósł z kolei 6%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w III kwartale 2023 roku wyniósł 462 mln zł wobec 801 mln zł w analogicznym okresie 2022 roku. Największy wpływ na spadek wyniku EBIT r/r miały czynniki operacyjne opisane powyżej wpływające na EBITDA" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 1 630 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 553 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16 260 mln zł w porównaniu z 15 024 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3 458 mln zł wobec 3 098 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 120 mln zł wobec 10 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)