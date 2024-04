"Zarząd spółki Energa informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 roku podjął decyzję, iż zarekomenduje walnemu zgromadzeniu Energa SA przeznaczenie zysku netto spółki za 2023 rok w wysokości 37 571 895,67 zł na podwyższenie kapitału zapasowego, co będzie wiązało się z brakiem wypłaty dywidendy. Zatrzymanie zysku w spółce niezbędne jest do osiągnięcia celów wyznaczonych w 'Strategicznym Planie Rozwoju Grupy Energa na lata 2024-2030' oraz realizacji inwestycji opisanych w 'Wieloletnim Planie Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2024-2030'" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że należy mieć również na uwadze niepewność co do ukształtowania się regulacji rynku energii na II półrocze 2024 roku oraz na rok 2025, gdzie dotychczasowe regulacje miały negatywny wpływ na wyniki Grupy Energa, co znalazło odzwierciedlenie w zawiązywanych rezerwach.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej Orlen.

(ISBnews)