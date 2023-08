Po publikacji wyników za pierwsze półrocze VRG podtrzymało plany dotyczące m.in. zwiększenia przychodów w ujęciu rocznym oraz poprawy marży brutto w 2023 r., podała spółka.

"Perspektywy rozwojowe Grupy VRG w 2023 roku w znaczącym stopniu determinowane będą przez czynniki zewnętrzne związane negatyw-nymi danymi makroekonomicznymi rzutującymi na nastroje konsumenckie poprzez m.in. wysoki poziom inflacji oraz związany z nią wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych i zmniejszający się przez to poziom dochodu rozporządzalnego. Niestabilna sytuacja w polityce światowej i zagrożenia związane z toczącym się konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski nadal mogą niekorzystnie wpływać na zachowania konsumentów w kolejnych kwartałach. Biorąc pod uwagę te czynniki uważamy, że dzięki dywersyfikacji biznesu Grupy na segment jubilerski i odzieżowy oraz szerokiej ofercie dla różnych grup konsumenckich przez działające w obu segmentach marki, dobre przygotowanie do sezonu Jesień-Zima i nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, poziom przychodów Grupy w roku 2023 powinien być wyższy od zrealizowanych w roku 2022. W obu segmentach planowana jest również dalsza praca nad poprawą marży procentowej brutto w stosunku do 2022 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Podstawą realizacji powyższych celów biznesowych jest posiadanie przez Grupę VRG portfolio marek o wysokiej rozpoznawalności i dobrym wizerunku, adresowanych do różnych grup konsumenckich. Grupa VRG w segmencie odzieżowym nadal będzie umacniać pozycję lidera w segmencie eleganckiej mody męskiej. Jednocześnie w ofercie marek odzieżowych Grupy VRG coraz większy udział stanowi odzież typu casual i smart casual, podano także.

"Zgodnie ze strategią Grupy, marki odzieżowe VRG są obecnie w procesie istotnej transformacji, tak w zakresie oferty, jak i pożądanego wizerunku marek w ich grupach docelowych. Vistula i Wólczanka mają za zadanie w najbliższych 2 latach znacznie odmłodzić swoją bazę konsumentów (25+) i silniej rozwijać ofertę dla kobiet. W 2025 kolekcja damska ma w Vistuli osiągnąć minimum 15% udziału w ofercie (w porównaniu z 2% w 2022), w Wólczance ok. 50% (w porównaniu z 30% w br.). Bytom będzie rozwijać się w kierunku slow fashion, utrzymując silny nacisk na nowoczesną męską kolekcję formalną. Wszystkie trzy marki będą działać w segmencie 'accesible premium', podczas gdy Deni Cler ma rozwijać ofertę premium" - czytamy dalej.

W zakresie planów otwarć Grupa planuje wzrost powierzchni w obu segmentach (o 4% r/r).

"W segmencie odzieżowym nastąpi dalsza optymalizacja sieci pod kątem liczby sklepów, przy równoczesnym otwarciu sklepów o większej powierzchni sprzedażowej (zwiększenie po-wierzchni o 4%). Jednocześnie planowany jest dalszy stabilny wzrost wielkości sieci w segmencie jubilerskim dzięki otwarciu nowych salonów własnych i franczyzowych (zwiększenie powierzchni o 7% r/r). W roku bieżącym planujemy uruchomienie pierwszego salonu w nowym formacie marki Vistula o powierzchni około 300 m2, którego koncepcja podporządkowana będzie atrakcyjnej dla klienta prezentacji kolekcji męskiej i rozwijającej się kolekcji damskiej tej marki" - napisano także w raporcie.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł. Spółka wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)