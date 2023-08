DataWalk miał 7,8 mln zł straty EBITDA w I półroczu 2023 r. wobec 112,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane.

Reklama

W komunikacie spółka podała, że:

skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 13 558 tys. zł, wobec 18 162 tys. zł w pierwszym półroczu 2022 r., co stanowi zmniejszenie o 4 605 tys. zł, tj. o 25 % w stosunku do okresu porównywalnego,

skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł 7 796 tys. zł straty, wobec 112 265 tys. zł straty w pierwszym półroczu 2022 r., co stanowi zmniejszenie straty o 104 469 tys. zł, tj. o 93% w stosunku do okresu porównywalnego,

skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów (EBITDA skorygowana) wyniósł 17 994 tys. zł straty wobec 6 013 tys. zł straty w pierwszym półroczu 2022 r., co stanowi zwiększenie straty o 11 981 tys. zł, tj. o 199% w stosunku do okresu porównywalnego.

Reklama

"Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w pierwszym półroczu 2023 r. miały:

I. zmniejszenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 121 535 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, kiedy Grupa, po raz pierwszy, ujęła w sprawozdaniu finansowym wycenę programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy);

II. wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z rozwojem i rosnącą skalą działalności Grupy zarówno w obszarze zwiększania liczebności kadry specjalistów w zakresie wdrożeń, programowania i sprzedaży, jak i prowadzonych procesów związanych z komercjalizacją międzynarodową, wynoszący 7 240 tys. zł (o 41 % w stosunku do okresu porównywalnego);

III. ujęcie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów niematerialnych na łączną kwotę 5 155 tys. zł, zgodnie z MSR 36 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy), w oparciu o aktualne testy na utratę wartości;

IV. spadek przychodów ze sprzedaży wynoszący 4 605 tys. zł (o 25 % w stosunku do okresu porównywalnego)" - czytamy w raporcie.

Prezentując dane szacunkowe zarząd zdecydował się na zaprezentowanie dodatkowego wskaźnika w postaci wyniku EBITDA skorygowanego o koszty programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartości aktywów, z uwagi na to, że pozycje te mają charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację finansową (w szczególności płynność) emitenta i grupy, wyjaśniono.

"Mając na uwadze powyższe dane szacunkowe, w ocenie zarządu planowane wpływy z działalności operacyjnej wraz z działaniami w zakresie zarządzania kosztami operacyjnymi i nakładami inwestycyjnymi zabezpieczają utrzymanie płynności finansowej w dającej się przewidzieć przyszłości, a występujące okoliczności zarząd ocenił jako nie wskazujące na występowanie znaczących niepewności, co do zdolności jednostki do kontynuowania przez nią działalności" - czytamy dalej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)