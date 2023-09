Atrem odnotował 1,72 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,43 mln zł wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,94 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 32,2 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W I poł. 2023 r. spółka miała 20 tys. zł zysku netto wobec 1,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 50,92 mln zł w porównaniu z 64,73 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1,81 mln zł wobec 3,31 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Przychody za pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku wyniosły 50,9 mln zł. Wobec analogicznego okresu w 2022 roku oznacza to spadek przychodu o 21,3%. W segmencie elektroenergetyki odnotowano spadek o 9,8 mln zł, tj. 24,7%; w segmencie automatyki o 4 mln zł, tj. 16%. Spadek poziomu przychodów wynika z harmonogramów i charakteru realizowanych projektów. Część z nich jest realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Te projekty w I półroczu 2023 były w fazie projektowania (GPZ Barlinek, RS Miały), bądź przygotowania do realizacji (GPZ Chociwel, GPZ Garbary, GPZ Czarna Białostocka), co charakteryzuje się mniejszą wartością sprzedaży w początkowej fazie. W analogicznym okresie 2022 większość projektów w tym segmencie była już w fazie budowy" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

Atrem działa w branży automatyki i elektroenergetyki oraz realizuje kontrakty w zakresie odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. spółka została przejęta przez GK Immobile. Atrem zadebiutował na GPW w 2008 r.

(ISBnews)