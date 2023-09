PMPG Polskie Media odnotowało 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,42 mln zł wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 0,44 mln zł wobec 2,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,75 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 21,85 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa osiągnęła przychody na poziomie 22,8 mln zł i były one o 4% wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost w obszarze sprzedaży reklamowej i eventowej wyniósł 16%, zaś w obszarze sprzedaży egzemplarzowej i e-wydań odnotowaliśmy 5% spadek" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Według szacunków Publicis Groupe Polska wartość rynku reklamowego w Polsce w pierwszym półroczu 2023 r. wyniosła 5,6 mld zł, co oznacza wzrost o 6,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Biorąc pod uwagę niekorzystne dane ogólnogospodarcze z pierwszego półrocza br., jest to pozytywny wynik. Największy procentowo wzrost wydatków na reklamę odnotowany został w reklamie kinowej, bo ok. 35%, następnie w reklamie radiowej - 11,3%, internetowej - 8,4%, outdoorowej - 6,5% i telewizyjnej - 4,1%. Wydatki na reklamę spadły w reklamie prasowej - w dziennikach o 4%, a w magazynach o 3,%" - czytamy również.

Zysk brutto w wysokości 0,5 mln zł wynikał z osiągniętego zysku na działalności finansowej. Uzyskany wynik na działalności finansowej wynikał z odwrócenia odpisów aktualizujących aktywa finansowe, które zostały w 2023 roku spłacone przez wierzycieli. Odwrócenie odpisu dotyczyło spółki powiązanej Capital Point sp. z o.o. zaś łączna kwota spłat wyniosła 0,9 mln zł, podano.

W I półroczu 2023 roku grupa kapitałowa PMPG odnotowała spadek aktywów o 0,4 mln zł. Główną pozycją wpływającą na zmianę było zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 2,3 mln zł. Z kolei wzrost o 1,6 mln zł nastąpił w pozycji stanu należności z tytułu dostaw i usług przy jednoczesnym spadku zobowiązań o 1,2 mln zł, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 0,75 mln zł wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

