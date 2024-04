PMPG planuje zakończyć działalność w obszarach niezgodnych z nową strategią, która ma zostać opublikowana do końca I półrocza br.

W 2022 r. skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 4,45 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 2,62 mln zł wobec 5,31 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. "EBITDA bez zdarzeń jednostkowych wyniosła w 2023 roku 2,7 mln zł, a w 2022 roku 2,2 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,2 mln zł w 2023 r. wobec 45,72 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku Grupa PMPG Polskie Media osiągnęła przychody ze sprzedaży usług, towarów i produktów na poziomie 47,2 mln zł. Osiągnięty przychód jest o 3% wyższy względem roku 2022. Głównymi składnikami przychodów było świadczenie usług reklamowych i sponsoringowych, których udział wyniósł 70%" - czytamy dalej w sprawozdaniu.

Intensywne prace nad finalizacją strategii rozwoju

"Aktualnie intensywnie pracujemy nad finalizacją strategii rozwoju, której szczegóły zamierzamy przedstawić do końca czerwca tego roku. Niemniej jednak, już teraz podejmujemy konkretne kroki mające na celu oczyszczenie struktury Grupy oraz zakończenie działalności w obszarach, które nie wspierają naszej długoterminowej wizji. Z tego powodu w grudniu 2023 roku utworzyliśmy odpisy na udziały i pożyczki w spółce B8 International na kwotę blisko 4 mln zł. Jest to krok, który pozwoli nam się skoncentrować na kluczowych obszarach działalności Grupy i zapewnić jej stabilność oraz spójność" - skomentowała prezes Katarzyna Gintrowska, cytowana w komunikacie.

W ubiegłym miesiącu Grupa poinformowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, którego efektem będzie publikacja nowej strategii. Ma ona zakładać dalszą transformację Grupy i skupienie się na budowaniu zdywersyfikowanego portfolio dóbr cyfrowych, wytwarzanych w oparciu o jej własne zasoby jak i nabywane poprzez inwestycje, w tym także na zasadzie transakcji media for equity. PMPG Polskie Media chce także skupić się na mocniejszym rozwoju Orlego Pióra oraz AWR Wprost, co ma zostać zrealizowane przy pomocy zewnętrznych inwestorów.

Dalszy rozwój Grupy

"Widzimy wiele możliwości na dalszy rozwój Grupy. Chcemy poszerzać grupę docelową naszych dwóch wiodących serwisów - dorzeczy.pl oraz wprost.pl, m.in. poprzez uruchamianie nowych formatów. Zauważamy także duży potencjał w związku z inwestycjami typu media for equity, które będą uzupełnieniem naszej obecnej działalności inwestycyjnej" - dodała Gintrowska.

"PMPG Polskie Media historycznie ma już na swoim koncie udane tego typu przedsięwzięcia. Przykładem jest RedDeer.Games - jeden z czołowych wydawców gier indie, który regularnie pojawia się na czele rankingów sprzedaży, a jego wartość stale wzrasta. Spółka obecnie kładzie duży nacisk na prace nad swoim największym projektem 'Zły - The Evil One', który ma być jej pierwszą produkcją typu AA, a przychody uzyskane z tego tytułu mają pozwolić studiu znacząco przeskalować swoją działalność. PMPG posiada pakiet około 20% udziałów w tej inwestycji" - czytamy dalej w komunikacie.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)