Grupa PMPG Polskie Media rozważa debiut giełdowy na NewConnect spółki zależnej Orle Pióro Sp. z o.o. - wydawcy tygodnika "Do Rzeczy", poinformował ISBnews główny akcjonariusz i założyciel Grupy PMPG Michał Maciej Lisiecki.

"Rada nadzorcza i zarząd Grupy PMPG dyskutują o notowaniu na giełdzie NewConnect spółki Orle Pióro - wydawcy 'Do Rzeczy'" - powiedział ISBnews Lisiecki podczas Konferencji WallStreet 27, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w Karpaczu.

Zaznaczył, że trwa faza analizy korzyści związanych z listowaniem oraz opracowanie planów rozwojowych.

"Rada nadzorcza wydała zalecenie do zarządu, aby rozpocząć prace nad przekształceniem spółki Orle Pióro w spółkę akcyjną i takie prace ruszą w tym roku. Tygodnik 'Do Rzeczy' jest popularny, reprezentuje merytoryczne dziennikarstwo i konserwatywny światopogląd. Uważam, że będzie to interesująca opcja inwestycyjna" - dodał Lisiecki.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów, notowana na rynku głównym GPW. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro - wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

