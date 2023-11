Selena FM potwierdziła spełnienie się warunków zawieszających umowę inwestycyjną zawartą z Masterplast Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, dotyczącą współpracy realizowanej w ramach spółki Pimco Kft., podała spółka.

Strony dokonały podwyższenia kapitału zakładowego Pimco Kft. do kwoty 3 627 942 000 HUF, w efekcie którego Selena FM objęła bezpośrednio 50% udziałów w Pimco w zamian za wniesiony wkład o wartości 9 686 132 euro (ok. 43,21 mln zł).

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

