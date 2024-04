Zysk operacyjny wyniósł 108,13 mln zł wobec 153,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 148,53 mln zł wobec 199,24 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W 2023 roku Grupa Selena zwiększyła rentowność sprzedaży brutto do poziomu ponad 30%, wypracowując przychody na poziomie 1,8 mld zł. Zgodnie z głównymi celami rozwoju firma zwiększyła udział w przychodach w Europie Zachodniej do poziomu 23,9% (+ blisko 3 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 778,41 mln zł w 2023 r. wobec 1 963,31 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok wykorzystaliśmy na ekspansję geograficzną zarówno pod kątem sprzedaży, jak i mocy produkcyjnych, przeznaczając na kierunkowe akwizycje odpowiednie środki. W 2023 roku sfinalizowaliśmy transakcję przejęcia portugalskiej firmy Imperalum, producenta produktów bitumicznych. Obejmując kontrolę nad 100% praw kapitałowych i głosów, umocniliśmy nasze kompetencje w zakresie rozwiązań hydroizolacyjnych nie tylko w Portugalii, ale i w Zachodniej Europie, gdzie mamy ambicje wzmacniania naszej pozycji jako międzynarodowego gracza" - powiedział prezes Sławomir Majchrowski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 15,8 mln zł wobec 90,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,67 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)