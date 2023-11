Wartość backlogu (podpisanych kontraktów do zrealizowania w kolejnych okresach) Mostostalu Zabrze oraz kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi ok. 849,4 mln zł na koniec III kwartału 2023 roku, z tego 593,9 mln zł to kontrakty już podpisane, podała spółka.

"Niższy backlog wynika głównie z kontraktów o dużej wartości, pozyskanych we wcześniejszych okresach, które zostały w znacznej części przerobione w minionych miesiącach 2023 roku. Równocześnie warto podkreślić, że już od pewnego czasu wykorzystując zbudowane przewagi konkurencyjne intensyfikujemy akcję ofertową we wszystkich obszarach celem pozyskania kolejnych kontraktów do realizacji w strategicznych dla grupy segmentach rynku w kraju i za granicą. Wartość pipeline (złożonych ofert) znacząco wzrosła w ciągu ostatnich miesięcy, co wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo pozyskania nowych kontraktów i budowy portfela na kolejne kwartały. Przykładem są chociażby pozyskane w ostatnich miesiącach kontrakty w kraju i za granicą, takie jak: umowa na wykonanie prac demontażowych imontażowych wraz z prefabrykacją konstrukcji stalowej ikanałów spalin wHeilbronn w Niemczech dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG, realizacja robót budowlanych w ramach projektu budowy nowej instalacji do ekstrakcji butadienu dla Air Liquide Global E&C Solution Poland czy budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą w Chorzowie dla SIM Śląsk" - powiedział prezes Dariusz Pietyszuk, cytowany w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

