Mostostal Zabrze zakończył programu odkupu akcji własnych w wyniku którego nabył 740 tys. akcji własnych, reprezentujących 1% kapitału zakładowego, podała spółka. Akcje zostaną nabyte po cenie 6,5 zł/szt., tj. za łączną cenę 4,81 mln zł.

"Ponadto spółka przekazuje, iż zgodnie z otrzymaną informacją o wynikach skupu akcji własnych, w ramach zaproszenia złożono oferty sprzedaży obejmujące łącznie 47 638 292 akcji spółki. W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki do sprzedaży przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierzała nabyć w ramach skupu akcji własnych, spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki, przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w zaproszeniu. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 98,45%" - czytamy w komunikacie.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego spółka nie posiada obecnie akcji własnych, wskazano również.

Mostostal Zabrze 25 października br. zaprosił do składania ofert sprzedaży do 740 tys. akcji własnych (które stanowią łącznie ok. 0,99% kapitału zakładowego) po cenie 6,5 zł za sztukę.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1 175 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)