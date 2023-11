Selvita planuje powrócić do wyższych dynamik w 2024 roku, jakie notowała w latach poprzednich, oraz jest gotowa do dalszego trwałego rozwoju w kolejnych latach, na co może wskazywać mocny backlog na 2024 r, wynika ze słów prezesa Bogusława Sieczkowskiego. Tegoroczny capex sięgnie ok. 95 mln zł, a w 2024 r. będzie dużo niższy - 20-30 mln zł.

"Mamy plan powrotu do wyższych dynamik w 2024, jesteśmy przygotowani do tego, żeby w kolejnych latach być w stanie wygenerować wzrost i wrócić do dynamik, za którymi wszyscy tęsknimy, a także zwiększyć sprzedaż do segmentu bigpharma i biotech. W 2024 rok wchodzimy mocno, backlog, który cały czas rośnie dynamicznie, jest efektem wzmożonych naszych działań i troszkę innego trendu na rynku, nie tylko na przełomie roku, ale wcześniej. Daje nam to lepszą przewidywalność i w 2024 r. powinniśmy zobaczyć konkretne efekty wzmocnień sprzedażowych, które dokonaliśmy w tym roku" - powiedział Bogusław Sieczkowski podczas wideokonferencji.

"Wzmocniliśmy naszą sprzedaż, jesteśmy przygotowania na to, że sytuacja z pandemii może już nie wrócić. Nasza organizacja stała się o wiele bardziej efektywna, zorganizowana, a efekt tych wzmocnionych działań sprzedażowych zobaczymy w kolejnym roku, a już teraz backlog z prawie 30-proc wzrostem, to dobra, mocna jaskółka wskazująca na to, że ten najtrudniejszy czas powoli się kończy, a jeśli zmieni się trochę na lepsze sentyment na rynku, to tylko wzmocni ten wzrost, do którego wracamy" - dodał.

Wiceprezes i chief commercial officer Miłosz Gruca wskazał zaś, że udział segmentu pharma i bigpharma to 37% całkowitych przychodów Selvity, a segmentu biotechnologicznego to 53% przychodów. Podkreślił też, że Selvita będzie inwestować też w obecność w USA. Wskazał też, że tempo kontraktowania w listopadzie jest porównywalne do tego sprzed roku.

Członek zarządu i CFO Dariusz Kurdas podtrzymał zaś wcześniejsze zapowiedzi, że tegoroczny capex sięgnie łącznie ok. 95 mln zł; natomiast w 2024 r. capex będzie niższy.

"Jesteśmy w trakcie przygotowywania budżetu, na pewno ten capex będzie dużo niższy niż teraz, w wysokości 20-30 mln zł, ale to będzie zależało od projektów i czy będzie potrzeba wzmacniania w sprzęt backlogu, który obecnie widzimy" - powiedział Kurdas.

Prezes odpowiadając na pytanie, czy w III kw. Selvita osiągnęła już "wynikowy dołek", stwierdził: "Według naszej najlepszej wiedzy, właśnie doszliśmy do miejsca, po którym oczekujemy, że będzie już tylko lepiej".

Pytany o plany akwizycyjne prezes odpowiedział: "Tak jak komentowaliśmy to sześć tygodni temu, trochę przeskalowaliśmy nasze oczekiwania i radar, jeśli chodzi o spółki, z którymi rozmawiamy. Są to spółki w naszym zasięgu, jeśli chodzi o możliwości naszego obecnego kredytowania, są to spółki w każdym z trzech priorytetów, jakie sobie wyznaczyliśmy w strategii - uzupełniające portfolio, jeśli chodzi o usługi discovery, czy poszerzające naszą obecność w drug development, spółki, które technologicznie nas przenoszą w inne miejsce, a także takie, które zmieniają układ geograficzny i pozwalają nam naszą obecność na rynkach wzmocnić. Proszę cierpliwie czekać na efekty".

W III kw. 2023 r. Selvita odnotowała 4,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,32 mln zł wobec 13,39 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 16,97 mln zł wobec 28,09 mln zł zysku rok wcześniej, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 82,35 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 93,52 mln zł rok wcześniej.

Backlog Selvity na 2023 r. (wg stanu na 13.11.2023 r.) wynosi 338,6 mln zł i jest porównywalny do wartości raportowanej przy okazji wyników za III kw. 2022 r. Z kolei backlog na rok 2024 wykazuje wzrost zakontraktowania o 28,4% (84,1 mln zł wobec 65,5 mln zł rok wcześniej). Wzmocnienie zespołu sprzedażowego oraz naukowego, a także inwestycje w rozwój oferty i infrastruktury stanowią kluczowe czynniki wzrostu Grupy w 2024 r.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

