Selvita wstępnie planuje niewielki capex w 2024 r., poinformował CFO Dariusz Kurdas.

"Jeżeli chodzi o budżet capex, to w tym roku łącznie ok. 96 mln zł, który będzie finansowany przez leasingi, przez kredyty, w tym jest już poniesiony [capex] związany z budynkiem Hexagon. Jeżeli chodzi o przyszły rok, to pewnie capex będzie niewielki, ale to wszystko się okaże w momencie, kiedy będziemy konstruować budżet na przyszły rok" - powiedział Kurdas podczas konferencji prasowej.

Prezes Bogusław Sieczkowski poinformował, że spółka cały czas jest obecna w co najmniej jednym procesie akwizycyjnym i jest nastawiona ma małe i średnie cele.

Reklama

"Na obecnym etapie nie rozważamy tak dużych akwizycji, które wymagałyby sięgnięcia po kapitał od inwestorów. Pełen fokus na odzyskanie siły do dalszego wzrostu plus średnie i mniejsze akwizycje uzupełniające nasze portfolio, które powinniśmy być w stanie zrealizować w oparciu o możliwość dalszego kredytowania się i gotówkę, jaką posiadamy" - powiedział prezes.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Reklama

(ISBnews)