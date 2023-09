Selvita odnotowała 7,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 3,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,39 mln zł wobec 6,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (bez programu motywacyjnego) sięgnął 21,22 mln zł wobec 27,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,15 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 92,33 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 10,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,61 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 180,91 mln zł w porównaniu z 176,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA (bez programu motywacyjnego) sięgnął 40,32 mln zł wobec 52,33 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"W I półroczu Selvita wypracowała 180,9 mln zł przychodów - o 3% więcej r/r. Usługi z obszaru odkrywania leków wygenerowały 143,4 mln zł (mniej o 1% r/r), podczas gdy usługi w obszarze badań regulacyjnych odnotowały 31,1 mln zł przychodów (wzrost o 17% r/r). Zysk EBITDA wyniósł 40,3 mln zł wobec 52,3 mln zł rok wcześniej (rentowność 22,3% wobec 29,7%)" - dodano w komunikacie prasowym.

Zgodnie z zapowiedziami Selvita zwiększa udział dużych firm farmaceutycznych w przychodach - w I półroczu wzrósł on do 18% (wobec 14% w analogicznym okresie rok wcześniej), podkreślono także.

"Okres tymczasowego wypłaszczenia dynamiki kontraktowania poświęcamy na liczne optymalizacje, czego efektem jest wzrost rentowności EBITDA do 23,8% w II kwartale - o 3 pkt proc. wobec pierwszego kwartału. Kontrolujemy koszty zgodnie z założeniami na 2023 r. Jednocześnie utrzymujemy gotowość do oczekiwanego wzrostu skali operacji, co wiąże się z tymczasowym obciążeniem rentowności EBITDA o ok. 4 pkt proc. Liczby te potwierdzają naszą zdolność do szybkiego powrotu do poziomów rentowności, do których zdążyliśmy przyzwyczaić inwestorów. Utrzymujemy bardzo dobrą sytuację finansową oraz wskaźniki zadłużenia na poziomie pozwalającym na realizację planów w obszarze M&A. M.in. dzięki zakończeniu inwestycji w uruchomiony w maju br. nowy budynek w Krakowie i rozliczeniu grantu finansującego istotną część kosztów jego budowy, obecny stan gotówki wzrósł do 71 mln zł z 39 mln zł na koniec półrocza" - skomentował CFO Dariusz Kurdas, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 24,83 mln zł wobec 20,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Selvita jest jedną z największych przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

