Dekpol - w segmencie generalnego wykonawstwa - miał w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 538 mln zł netto na koniec września 2023 roku, podała spółka

"Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 824 mln zł netto. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości ponad 429 mln zł, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 134 mln zł. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma średnią wartość blisko 70 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne - na koniec września 2023 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok. 77%, podano.

Reklama

Segment generalnego wykonawstwa (GW, Dekpol Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym blisko 67% w I-III kw. 2023 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 713,2 mln zł i były niższe o 6% r/r, a zysk operacyjny wyniósł 56,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 9% w ujęciu r/r.

Spółka podała, że w I-III kw. 2023 r. miała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 48,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1065,66 mln zł w porównaniu z 997,62 mln zł rok wcześniej. Spółka podała, że grupa osiągnęła EBITDA w wysokości 89,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie r/r.

Reklama

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)