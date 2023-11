Dekpol odnotował 32,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 22,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 38,4 mln zł wobec 34,78 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA zwiększył się w tym okresie o 9,2% r/r do 42,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 496,09 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 362,61 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 57,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 48,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 065,66 mln zł w porównaniu z 997,62 mln zł rok wcześniej.

Dekpol podkreślił, że grupa osiągnęła w I-III kw. br. zysku EBITDA w wysokości 89,5 mln zł, czyli na porównywalnym poziomie r/r.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych przez Grupę w okresie I-III kw. 2023. Na szczególną uwagę zasługuje sam trzeci kwartał br. - najmocniejszy pod względem sprzedaży i wyników w segmencie Generalnego Wykonawstwa i również bardzo mocny w segmencie deweloperskim. Dekpol Budownictwo konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową w segmencie inwestycji przemysłowo-logistycznych i zdobywa referencje w nowych dla siebie obszarach wykonawczych oraz aktywnie rozwija wartości dodane, takie jak system budowy hal z elementów prefabrykowanych i usługi 'zaprojektuj i wybuduj'. Deweloper realizuje swoją strategię posiadania zróżnicowanej oferty, dzięki czemu może elastycznie reagować na zmiany zachodzące na rynku - m.in. gwałtowny powrót klientów nabywających nieruchomości na kredyt dzięki uruchomieniu programu 'Bezpieczny kredyt 2%'. Niezmiennie dużą popularnością - co widać w poziomie kontraktacji - cieszą się także lokale z segmentu premium, nabywane w celach inwestycyjnych" - powiedział prezes Dekpol Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.

Warto dodać, że duże uznanie ze strony klientów zyskał oddany niedawno Grano Hotel Solmarina. Dekpol Steel boryka się nadal z trudnym rynkiem, ale sytuacja w tym segmencie zaczyna się powoli stabilizować, a zmiany, jakie wprowadzamy w spółce, pozwalają spodziewać się powrotu do oczekiwanych wyników w perspektywie średnioterminowej. Zwróciłbym także uwagę na nasz biznes prefabrykacji, który z kwartału na kwartał zwiększa skalę działalności. Podsumowując: dzięki strategicznej dywersyfikacji biznesowej, wykorzystywaniu synergii w ramach Grupy, mocnej pozycji finansowej i wysokim kompetencjom zespołu nawet na wymagającym i zróżnicowanym rynku Dekpol realizuje swoje cele i osiąga satysfakcjonujące wyniki finansowe" - wskazał także.

W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Dekpol przystąpiła do realizacji II programu emisji obligacji, z którego pozyskała dotychczas 70 mln zł.

"Stale dbamy o to, żeby sytuacja finansowa Dekpolu była bezpieczna i stabilna, ponieważ stanowi to niezbędny fundament do dalszego umacniania pozycji rynkowej Grupy w poszczególnych segmentach działalności, zwłaszcza że skala naszej biznesu z roku na rok się zwiększa" - dodała wiceprezes, dyrektor finansowa Katarzyna Szymczak-Dampc.

Spółka podała, że segment generalnego wykonawstwa (GW, Dekpol Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym blisko 67% w I-III kw. 2023 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 713,2 mln zł i były niższe o 6% r/r, a zysk operacyjny wyniósł 56,9 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 9% w ujęciu r/r.

Przychody segmentu deweloperskiego w I-III kw. 2023 roku wyniosły 208,1 mln zł (19,5% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 43,4 mln zł (odpowiednio prawie 3-krotny wzrost przychodów i ponad 4,5-krotny wzrost wyniku operacyjnego r/r). W wyniku finansowym I-III kw. 2023 roku Grupa Dekpol z działalności segmentu deweloperskiego rozpoznała w przychodach 329 lokali oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej (vs. 122 lokale i przychód zgodny z postępem prac w ww. projekcie w I-III kw. 2022). Kontraktacja w I-III kw. 2023 (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 359 lokali w porównaniu do 262 lokali w I-III kw. 2022, podano.

"Według stanu na koniec września 2023 roku w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 649 lokali. Spółka pozytywnie ocenia sytuację rynkową oraz perspektywy i podtrzymuje cel osiągnięcia w 2023 roku 308 mln zł przychodów" - czytamy także w komunikacie.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w I-III kw. 2023 za blisko 11% przychodów Grupy. Przychody segmentu w omawianym okresie sięgnęły 112,5 mln zł (-9% r/r), a zysk operacyjny wyniósł 3,7 mln zł (wobec 10 mln zł przed rokiem). Trzy kwartały 2023 roku był dla Dekpol Steel i Intek okresem dalszego umacniania swojej pozycji w nowych obszarach Produkcji jak i okresem działań związanych z poprawą efektywności dotychczasowego profilu produkcyjnego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)