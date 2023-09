Dekpol odnotował 25,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2023 r. wobec 26,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 38,66 mln zł wobec 43,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 569,57 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 635,02 mln zł rok wcześniej.

EBITDA sięgnęła 47,2 mln zł, czyli o 6% mniej r/r.

Reklama

"Wyniki Grupy za I półrocze oceniamy jako solidne i zgodne z naszymi oczekiwaniami. Sytuacja rynkowa pozostaje wymagająca - w szczególności przekłada się to na Dekpol Steel, w którym mamy wyższe niż przed rokiem koszty działalności - ale widzimy, że stopniowo z kwartału na kwartał zamówienia wracają a spółka ma na siebie plan i konsekwentnie go realizuje. Na przełomie roku przy bardzo chwiejnej sytuacji na rynku materiałów bardzo ostrożnie i selektywnie podchodziliśmy do nowych projektów dla Dekpol Budownictwo. Teraz ma to odzwierciedlenie w niższych w ujęciu rok do roku przychodach, ale też w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu marż. Jednocześnie dbamy o naszą silną pozycję rynkową, ale przede wszystkim zależy nam na tym, by realizowane kontrakty przekładały się na oczekiwany poziom wyników, a nie tylko obrotów" - powiedział prezes Dekpol Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.

"Po I poł. 2023 poziom pipeline w tym największym segmencie jest rekordowy, a zespół Dekpol Budownictwo ma ambitne plany na cały 2023 rok, chociaż należy oczywiście brać poprawkę na to, że sytuacja makroekonomiczna wpływa na nastroje przedsiębiorstw i ich skłonność do realizacji nowych inwestycji. Dekpol Deweloper również konsekwentnie realizuje swoje cele na 2023 rok - oferta spółki jest szeroka i dostosowana do zmieniających się warunków makroekonomicznych. Dzięki temu odpowiada na zapotrzebowanie klientów we wszystkich segmentach rynku: zarówno tych, którzy chcą inwestować nadwyżki finansowe w nieruchomości, jak i tych, którzy dzięki programom pomocowym, jak 'Bezpieczny kredyt 2%', mogą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Podsumowując: sytuacja rynkowa jest wymagająca, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu, mocnym fundamentom, dywersyfikacji biznesowej oraz wysokim i stale podnoszonym kompetencjom zespołu Grupa Dekpol potrafi skutecznie działać i realizować swoje cele" - dodał.

Spółka podała, że na koniec czerwca 2023 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 227,2 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na bezpiecznym poziomie 0,91.

Spółka wskazała, że segment generalnego wykonawstwa (GW, DEKPOL Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym 65% w I poł. 2023 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 370 mln zł i były niższe o 19% r/r, a zysk operacyjny wyniósł 25,4 mln zł wobec 30 mln zł przed rokiem (-15%). Spadek przychodów wiąże się z harmonogramem prac przy poszczególnych projektach.

Na koniec czerwca 2023 roku spółka miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 507 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 885 mln zł netto - blisko dwukrotnie więcej niż na koniec 2022 roku. Dodatkowo w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości 413 mln zł, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 113 mln zł. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych i ma średnią wartość blisko 70 mln zł. Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne - na koniec czerwca 2023 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok. 78%.

W I poł. 2023 roku przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 102,7 mln zł (18% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 20,9 mln zł (wobec odpowiednio 59,6 mln zł i 8,8 mln zł w I poł. 2022). W wyniku finansowym I poł. 2023 roku Grupa Dekpol z działalności segmentu deweloperskiego rozpoznała w przychodach 181 lokali oraz częściowy przychód (realizowany zgodnie z postępem prac na budowie) z realizacji inwestycji z podmiotem instytucjonalnym we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej. Przed rokiem w przychodach segmentu deweloperskiego rozpoznane zostały 103 lokale. Kontraktacja w I poł. 2023 (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 198 lokali w porównaniu do 197 lokali w I poł. 2023. Według stanu na koniec czerwca 2023 roku w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 609 lokali. Spółka pozytywnie ocenia sytuację rynkową oraz perspektywy i podtrzymuje cel osiągnięcia w 2023 roku 308 mln zł przychodów.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowalnych (Dekpol Steel) odpowiadał w I poł. 2023 za ponad 14% przychodów Grupy. Przychody Dekpol Steel w omawianym okresie sięgnęły 76,7 mln zł (-22%), a zysk operacyjny wyniósł 3,5 mln zł (wobec 10,9 mln zł przed rokiem). Pierwsze półrocze 2023 roku było dla Dekpol Steel i Intek okresem dalszego umacniania swojej pozycji w nowych obszarach produkcji oraz okresem działań związanych z poprawą efektywnością dotychczasowego profilu produkcyjnego. Obie spółki koncentrują się na pozyskiwaniu nowych klientów, którzy dostrzegają wysoką jakość i terminowość produkcji, a także inicjatywy w obszarze innowacyjności oferowanych rozwiązań (przykładem jest uzyskanie przez Dekpol Steel, jako 1 z 2 podmiotów na świecie, licencji na produkcję nowatorskich łyżek, zmniejszających koszt wydobycia o 25 % - rozwiązanie to jest patentem firmy SSAB ze Szwecji).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 12,62 mln zł wobec 0,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)