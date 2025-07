Propozycja premiera dla Sikorskiego

Według doniesień „Faktów” TVN szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski miałby otrzymać tekę wicepremiera.

Stanowisko Szymona Hołowni

- Taka propozycja rzeczywiście ze strony premiera padła - potwierdził Hołownia na wtorkowym briefingu prasowym.

Zdaniem marszałka Sejmu, Sikorski jest dobrym szefem MSZ i ma „pełne papiery”, by być objąć funkcję wicepremiera. - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i bardzo mu w tej pracy kibicuję - dodał.

Hołownia ocenił, że status wicepremiera zmieni pozycję negocjacyjną Sikorskiego jako reprezentanta Polski na arenie międzynarodowej. - Co innego jednak jest w tym kodzie dyplomatyczno-protokolarnym, kiedy przy stole siedzi wicepremier, a co innego kiedy siedzi tylko minister spraw zagranicznych, więc tu moje pełne wsparcie pan minister Sikorski jako lidera Polski 2050 ma - oświadczył.

Obecni wicepremierzy w rządzie Tuska

Obecnie funkcje wicepremierów pełnią: Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) oraz Krzysztof Gawkowski (Lewica).