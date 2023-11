Novaturas odnotował 1,62 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 1,94 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,38 mln euro wobec 2,09 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,32 mln euro wobec 2,16 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,29 mln euro w III kw. 2023 r. wobec 63,66 mln euro rok wcześniej.

"EBITDA spółki wyniosła 2,3 mln euro w trakcie tego kwartału, osiągając 7,9 mln euro w okresie styczeń-wrzesień. Mimo znaczącego wzrostu konkurencji w ciągu ostatnich kilku lat, EBITDA za III kwartał 2023 roku zapisze się w historii spółki. To trzeci najlepszy wynik nie tylko w porównaniu do III kwartału, ale do całorocznych wyników EBITDA w poprzednich najlepszych okresach. Zysk netto za III kwartał wyniósł 6,4 mln euro, wobec ok. 0,3 mln euro rok wcześniej. Jednocześnie przychody wzrosły o 7,4% r/r, osiągając 166,8 mln euro" - napisał prezes Vitalij Rakovski w liście załączonym do raportu.

Novaturas szacuje, że obsłużył 86 tys. klientów w III kw. i ok. 210 tys. klientów w ciągu 9 miesięcy roku, o ok. 3% mniej niż rok wcześniej. Współczynnik obłożenia wyniósł w III kw. ok. 96%.

Spółka podtrzymała jednocześnie podwyższoną prognozę EBITDA na cały rok 2023 na poziomie 6-8 mln zł i zysku netto na poziomie 4-6 mln euro.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 6,37 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,28 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 166,82 mln euro w porównaniu z 155,31 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 7,91 mln euro wobec 0,91 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

