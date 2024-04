Przychody Novaturas wyniosły wstępnie 13,8 mln euro w marcu

Novaturas Group odnotował w marcu br. przychody w wysokości 13,8 mln euro, tj. tyle samo, co rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Firma obsłużyła ok. 14,8 tys. klientów wobec ok. 15,5 tys. rok wcześniej.