Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 520 punktów, czyli o 1,47 proc. i wyniósł 35.950,89 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,38 proc. i wyniósł 4.567,80 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.226,22 pkt.

Indeks Dow zamknął listopad wzrostem o 8,9 proc., przełamując serię trzech spadkowych miesięcy z rzędu. S&P 500 wzrósł w listopadzie o 8,9 proc., podczas gdy Nasdaq wzrósł o 10,7 proc. Indeksy zanotowały najlepsze miesięczne wyniki od lipca 2022 roku.

Dow jest obecnie na najwyższym poziomie od początku 2023 roku, a indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite są notowane około 1 proc. od swoich maksimów z 2023 roku.

"W 2022 roku spędziliśmy tak dużo czasu myśląc o tym, co może pójść nie tak, a tak naprawdę nie poświęciliśmy czasu na myślenie o tym, co może pójść dobrze. Rok 2023 to historia wielu rzeczy, które idą dobrze. Wiele z tego, co widzieliśmy w listopadzie, to po prostu uświadomienie sobie, że gospodarka nadal ma się dobrze, że konsumenci są odporni, a Fed jest w zawieszeniu, bardziej niż cokolwiek innego" – powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance.

"Zakładając, że te warunki utrzymają się do końca roku – co jest naszym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem – uważamy, że rynek będzie nadal szedł w górę" - dodał.

Według FedWatch CME Group rynki w pełni wyceniają brak zmian stóp proc. na grudniowym posiedzeniu Fedu, a także wyceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. o 25 pb. w marcu na 46,3 proc.

Według FedWatch CME Group rynki w pełni wyceniają brak zmian stóp proc. na grudniowym posiedzeniu Fedu, a także wyceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. o 25 pb. w marcu na 46,3 proc.

Wyceny rynkowe pokazują obecnie, że obniżka stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego o 25 pb. do kwietnia jest w pełni wyceniona.

"Widzimy zatem, że oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych zyskują wsparcie na rynku, chociaż myślę, że może są one nieco przesadzone, ponieważ nie sądzę, aby banki centralne dały się wcześnie skłonić do obniżek stóp procentowych” – powiedział Elwin de Groot, szef strategii makroekonomicznej Rabobanku.

Joe Tuckey, szef działu analiz walutowych w Argentex Group, powiedział, że najnowsze prognozy banku centralnego dotyczące średniej inflacji na poziomie 3,2 proc. w 2024 r. i 2,1 proc. w 2025 r. mogą nie być adekwatne, a najnowszy odczyt stwarza trudne otoczenie dla każdego z jastrzębi w EBC. Najnowsze prognozy EBC zostaną przedstawione po posiedzeniu w połowie grudnia.

„Rynki zaczynają obecnie wyceniać kwietniową obniżkę stóp proc., a akcja cenowa na eurodolarze w nadchodzących tygodniach będzie częściowo wynikać z przewidywanego terminu obniżki stóp procentowych przez EBC w stosunku do spodziewanej obniżki przez Rezerwę Federalną” – powiedział Tuckey.

Inwestorzy otrzymali w czwartek sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki.

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w październiku spadła o 1,5 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów spadnie o 2 proc.

Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) wzrosła o 1 proc. mdm, po korekcie z +1,1 proc.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w listopadzie do 55,8 pkt. z 44 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 46 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 218 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 218 tys. wobec 211 tys. poprzednio, po korekcie z 209 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,927 mln w tygodniu, który skończył się 18 listopada.

Analitycy oczekiwali 1,865 mln wobec notowanych poprzednio 1,841 mln, po korekcie z 1,84 mln.

Deflator PCE w USA w październiku wyniósł 3 proc. rdr, wobec 3,4 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 3 proc.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 3,5 proc. rdr vs 3,7 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 3,5 proc. rdr. W ujęciu mdm deflator PCE wyniósł 0,0 proc., wobec 0,4 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,1 proc.

Bez cen żywności i energii, deflator PCE wyniósł 0,2 proc. mdm wobec 0,3 proc. mdm miesiąc wcześniej. Oczekiwano 0,2 proc.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii.

Deflator PCE jest preferowaną przez Fed miarą wzrostu cen. Uśredniony cel inflacyjny Rezerwy Federalnej to 2,0 proc.

Wydatki amerykańskich konsumentów w październiku wzrosły o 0,2 proc. mdm, po wzroście o 0,7 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Dochody Amerykanów wzrosły o 0,2 proc. wobec 0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,4 proc. Tu rynek oczekiwał wzrostu o 0,2 proc. mdm.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,63 USD za baryłkę, po spadku o 2,86 proc., a styczniowe futures na Brent spadają o 0,30 proc. do 82,85 USD/b.