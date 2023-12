Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,19 proc. i wyniósł 36.054,43 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,39 proc. i wyniósł 4.549,34 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,58 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.146,71 pkt.

Rynek próbuje wyprzedzić kolejny ruch Fedu

Rynki analizują dane z rynku pracy USA za listopad. Z raportu prywatnej firmy ADP Research Institute wynika, że w firmach w USA przybyło w listopadzie 103 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 106 tys. w poprzednim miesiącu. Oczekiwano +130 tys. „Zaczynamy dostrzegać coraz więcej dowodów na to, że rynek pracy w USA zaczyna zwalniać, liczba wakatów spada do najniższego poziomu od marca 2021 r., a dwa wcześniejsze raporty ADP dają łącznie 202 tys. nowych stanowisk pracy w związku ze spadkiem zatrudnienia w sektorze prywatnym” – powiedział strateg rynkowy CMC Markets Michael Hewson.

„Ze względu na to, że Fed chce mieć pewność, że inflacja jest rzeczywiście pod kontrolą, zanim poluzuje politykę monetarną, będziemy świadkami gry w zgadywanie, w której rynek próbuje wyprzedzić kolejny ruch Fedu” – powiedział Steve Clayton, dyrektor ds. funduszy akcyjnych w Hargreaves Lansdown. W piątek uwaga inwestorów będzie zwrócona na raport z rynku pracy USA za listopad z danymi payrolls.

Główny strateg inwestycyjny Wolfe Research Chris Senyek przewiduje rozczarowanie inwestorów w przyszłym roku. W swoim bazowym scenariuszu Senyek przewiduje spadek indeksu S&P 500 o 8 proc. do końca 2024 r. „Uważamy, że opóźnione skutki podwyżek stóp procentowych Fedu tak naprawdę zaczną uderzać w gospodarkę w pierwszej połowie przyszłego roku” – powiedział Senyek.

Rynek wycenia miękkie lądowanie gospodarki USA

Strateg Citi Dirk Willer wskazywał, że utrzyma przeważenie amerykańskich akcji do końca 2023 r., mimo że w nowym roku bank czeka recesja. „Rynek wycenia miękkie lądowanie gospodarki USA, choć Citi przewiduje recesję w połowie 2024 roku. Jest jednak zbyt wcześnie, aby zmniejszyć przeważenie na akcjach, ponieważ rynek nie patrzy w przyszłość. Uważamy, że na tym etapie akcje mają jeszcze trochę czasu na wzrost na koniec roku i na początku przyszłego, zanim nadchodząca recesja doprowadzi do wyhamowania” – powiedział Willer.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w październiku wyniósł 64,3 mld USD wobec 61,2 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z 61,5 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 64,2 mld USD. Nvidia spadła o ponad 2 proc. Projektant chipów oświadczył, że współpracuje z rządem USA, aby zapewnić, że nowe chipy przeznaczone na rynek chiński będą zgodne z ograniczeniami eksportu. Plug Power spadł prawie 6 proc. Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji firmy zajmującej się wodorowymi ogniwami paliwowymi do „niedoważaj” z „równoważ” ze względu na obawy związane z płynnością. MongoDB spadł o 11 proc., mimo że wynik kwartalny firmy przekroczył szacunki analityków. Akcje Toll Brothers zyskały 2 proc. po przekroczeniu oczekiwań co do kwartalnego zysku.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 69,37 USD za baryłkę, po spadku o 4,1 proc., a styczniowe futures na Brent spadają o 3,7 proc. do 74,32 USD/b. Ropa WTI jest najtańsza od czerwca 2023 roku. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 4,63 mln baryłek, czyli o 1,03 proc., do 445,03 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 5,42 mln baryłek, czyli o 2,48 proc., do 223,6 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 1,27 mln baryłek, czyli o 0,7 proc., do 112,05 mln baryłek.