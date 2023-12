Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,11 proc. i wyniósł 36.204,44 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,54 proc. i wyniósł 4.569,78 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,84 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.185,49 pkt. Głównym wydarzeniem w tym tygodniu będzie piątkowy raport z rynku pracy USA za listopad z danymi payrolls.

Fed prawdopodobnie będzie zachowawczy?

„Jak zawsze na narrację rynkową wpływ będą miały dane, przy czym rynek będzie miał nadzieję na odczyt potwierdzający prawdopodobieństwo miękkiego lądowania dla gospodarki, ale nie będzie to odczyt zbyt mocny, aby ponownie otworzyć debatę o wzroście stóp proc.” – powiedział Richard Hunter, dyrektor ds. rynków w Interactive Investor.

Według narzędzia FedWatch CME Group rynki wyceniają prawdopodobieństwo obniżki stóp proc. o 25 pb. w marcu na ponad 70 proc. Kontrakty futures wskazują na obniżki stóp proc. w USA o łącznej wielkości 125 pb. do końca przyszłego roku.

„Biorąc pod uwagę nadchodzące wybory prezydenckie w USA w 2024 r., Fed prawdopodobnie będzie unikał działań, które mogłyby być postrzegane jako faworyzujące któregokolwiek kandydata, co prowadzi nas do braku większych niespodzianek i kontynuacji podejścia do polityki monetarnej w oparciu o dane ze strony Fedu” – powiedział Bruno Schneller, dyrektor zarządzający INVICO Asset Management.

Spadki dynamiki inflacji będą odtąd trudniejsze

„Ostrzegamy, że dalsze spadki dynamiki inflacji będą trudniejsze, zwłaszcza wobec wciąż wysokiego popytu i dynamiki rynku pracy w USA. Nadal przewidujemy pierwsze obniżki stóp proc. dokonane przez EBC w lipcu, BoE w sierpniu i Fed w grudniu” – wskazywał w poniedziałkowym raporcie dział badań FICC banku Barclays.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w październiku spadły o 5,4 proc. mdm wobec wstępnego odczytu na poziomie -5,4 proc. i +4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +4,6 proc. - poinformował Departament Handlu w II wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym pozostały bez zmian wobec miesiąc wcześniej +0,2 proc., po korekcie z +0,4 proc. Tu wstępnie 0,0 proc. mdm. Zamówienia w przemyśle amerykańskim w październiku spadły o 3,6 proc. Analitycy szacowali, że zamówienia spadną 3 proc. mdm. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły o 2,3 proc. mdm, po korekcie z +2,8 proc.

Spotify rośnie bo zwalnia

Spotify wzrósł ponad 7 proc. po tym, jak prezes spółki Daniel Ek powiedział, że zamierza zwolnić 17 proc. pracowników (według wyliczeń CNBC to ok. 1.500 osób) na całym świecie. Miesiąc wcześniej media podały, że Spotify planuje zaprzestać płacenia artystom, dopóki nie osiągną progu liczby odtworzeń na poziomie 1.000. Spotify podniosło ceny swoich planów abonamentowych na początku tego roku.

Uber Technologies wzrósł o 2,2 proc. po wejściu do indeksu S&P 500. Virgin Galactic Holdings spadł ponad 17 proc.o tym, jak Richard Branson powiedział w wypowiedzi dla „Financial Times”, że nie planuje dalszych inwestycji w założony przez siebie start-up zajmujący się turystyką kosmiczną.

Akcje Alaska Airlines spadły ponad 14 proc. po wiadomości, że spółka zgodziła się przejąć konkurencyjne linie Hawaiian Airlines za kwotę 1,9 mld USD. Posunięcie to oznacza dla obu przewoźników próbę ekspansji na zachodnim wybrzeżu. Marathon Digital i Riot Platforms wzrosły odpowiednio ponad 8 proc. i prawie 9 proc., a bitcoin przekroczył granicę 40.000 dolarów. Coinbase i Microstrategy zyskał 5,5 proc. i prawie 7 proc. odpowiednio.