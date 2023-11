Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,04 proc. i wyniósł 35.430,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,09 proc. i wyniósł 4.550,58 pkt. Nasdaq Composite stracił 0,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.258,49 pkt.

Czy Fed zamierza agresywnie sprzeciwiać się obniżkom stóp procentowych?

Inwestorzy analizują perspektywy dla stóp proc. w USA. Gubernator Fedu Christopher Waller, uważany za jastrzębia, zasugerował we wtorek możliwość obniżenia stóp procentowych w nadchodzących miesiącach, jeśli inflacja będzie w dalszym ciągu spadać, podczas gdy prezes Fedu w Chicago Austan Goolsbee wyraził obawy dotyczące utrzymywania stóp procentowych na zbyt wysokimi poziomie przez zbyt długi czas.

Z kolei gubernatorka Fedu Michelle Bowman wspomniała we wtorek o możliwości kolejnej podwyżki stóp procentowych. „To był pierwszy raz, kiedy przedstawiciel Fedu omawiał możliwość obniżki i być może dlatego uczestnicy rynku zignorowali uwagi gubernatorki Bowman, że konieczna może być podwyżka stóp proc., aby sprowadzić inflację z powrotem do 2-proc. celu” – powiedział Charalampos Pissouros, starszy analityk inwestycyjny w XM w notatce.

„Teraz pozostaje pytanie: czy Fed zamierza ponownie zacząć agresywnie sprzeciwiać się obniżkom stóp procentowych oczekiwanym na przyszły rok? Trzeba też pamiętać, że opublikowanych będzie wiele ważnych danych ekonomicznych, które poznamy od teraz do następnego posiedzenia Fedu. Myślę, że inwestorzy po prostu czekają na jasność w tej kwestii” – powiedział założyciel i prezes Vital Knowledge Adam Crisafulli.

Ed Yardeni z Yardeni Research wskazywał, że chociaż obniżki stóp procentowych przez Fed są możliwe w przyszłym roku, to nie przewiduje radykalnego złagodzenia polityki pieniężnej przez bank centralny. „Wydaje się, że obecnie toczy się wielka debata wokół tego, kiedy i o ile Fed obniży stopy procentowe. Stopa funduszy federalnych osiągała szczyt tuż przed ośmioma z ostatnich dziesięciu recesji. W trakcie każdej z nich stopy mocno spadały. Optymiści (w tym także i ja) nie spodziewają się recesji do końca 2024 r., więc spodziewam się, że wszelkie obniżki stóp procentowych dokonane przez Fed w przyszłym roku będą ograniczone, być może do 2-4 obniżek po 25 pb. każda” – napisał Yardeni w raporcie.

Niższe stopy procentowe zwiększyły popyt na aktywa długoterminowe

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 5,2 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału - podał Departament Handlu w drugim wyliczeniu. Oczekiwano 5 proc. wobec +4,9 proc. w I wyliczeniu. W II kw. PKB USA wzrósł o 2,1 proc., a I kw. PKB wzrósł o 2,0 proc. Konsumpcja prywatna wzrosła w III kw. o 3,6 proc., wobec 0,8 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 4 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,3 proc., wobec prognoz 2,4 proc. i 3,7 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji. Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku spadły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano +0,2 proc. Miesiąc wcześniej zapasy wzrosły o 0,1 proc., po korekcie z +0,2 proc.

Niższe stopy procentowe zwiększyły w listopadzie popyt na aktywa długoterminowe, w szczególności na akcje wzrostowe w sektorze technologicznym i cyklicznym - wskazuje analityk Barclays Emmanuel Cau. Akcje osiągnęły w listopadzie najwyższe poziomy od marca 2022 r. Cau zauważył, że zarówno inwestorzy długoterminowi, jak i detaliczni stali za wzrostem pokrywania krótkich pozycji i kupowania akcji za prawdziwe pieniądze.

"Rajd wygląda na wyczerpany, ale ogólna ekspozycja na akcje jest tylko mniej więcej neutralna, a zasoby gotówki są wysokie. Chociaż miękkie lądowanie wydaje się konsensusem, słabe zwroty [funduszy inwestycyjnych] w listopadzie sugerują, że pozycjonowanie jest defensywne" – napisał Cau w środowej notatce.