Citi Handlowy odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

W połowie lutego bank podał, prezentując wstępne dane, że w 2023 r. odnotował 2 256,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1 545,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 278,72 mln zł wobec 2 740,87 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 561,5 mln zł wobec 579,72 mln zł rok wcześniej, podano w raporcie rocznym.

"Z wielką przyjemnością prezentuję państwu raport roczny za 2023 rok. To był dla banku kolejny rekordowy rok. Osiągnęliśmy najwyższy w historii zysk netto, rekordowe były też przychody oraz wskaźniki rentowności. Mogę z dumą powiedzieć, że nasza strategia rozwoju w tych obszarach rynku, gdzie mamy istotną przewagę konkurencyjną, sprawdza się" - napisała prezes Elżbieta Czetwertyńska w liście dołączonym do raportu.

"Konsekwentnie budujemy stabilną i bezpieczną instytucję. Zdecydowanie widać to w liczbach, jakie raportujemy. Nasz współczynnik wypłacalności w 2023 roku istotnie wzrósł do poziomu 23,6%. Wskaźnik ROE wyniósł 29%, o 5 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł zaledwie 32%. Inwestorzy pozytywnie oceniają nasze działania. Odzwierciedla to 34-procentowy wzrost ceny akcji banku Citi Handlowy na koniec 2023 roku wobec końca 2022 roku" - wskazała też prezes.

Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r. wobec 69,8 mld zł na koniec 2022 r.

"W bankowości instytucjonalnej byliśmy z klientami wszędzie tam, gdzie nas potrzebowali. Współfinansowaliśmy ich plany akwizycyjne i inwestycyjne. Byliśmy aktywni na rynku komercyjnych papierów dłużnych. Wolumen udzielonych przez Citi Handlowy gwarancji, akredytyw i faktoringu zwiększył się niemal trzykrotnie. Bazując na naszym doświadczeniu w tworzeniu nowoczesnej administracji i wdrażaniu innowacji w instytucjach samorządowych pozyskaliśmy do współpracy nowe miasta" - napisała dalej Czetwertyńska.

"Rok 2023 to bardzo mocny rok dla bankowości detalicznej, w tym naszego strategicznego obszaru zarządzania majątkiem. Liczba klientów zamożnych na koniec 2023 roku osiągnęła rekordowy poziom a ich aktywność inwestycyjna wpłynęła na wzrost salda produktów inwestycyjnych o jedną czwartą w stosunku do poziomu osiągniętego rok wcześniej. To był świetny rok w wielu obszarach tego segmentu. Odnotowaliśmy dynamiczne wzrosty w liczbie osób korzystających z usługi płatności wielowalutowych, akwizycji kart kredytowych i wolumenu pożyczek gotówkowych" - oceniła też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 2 255,19 mln zł wobec 1 569,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r.

