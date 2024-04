Synthaverse odnotowało 4,76 mln zł jednostkowego zysku netto w 2023 r. wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,65 mln zł wobec 9,84 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 15,28 mln zł wobec 16,06 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,61 mln zł w 2023 r. wobec 50,38 mln zł rok wcześniej.

W samym IV kw. 2023 r. przychody wyniosły 20,1 mln zł (+40,6% r/r), zysk brutto ze sprzedaży sięgnął 12,9 mln zł (+54%), a zysk netto zbliżył się do 3,9 mln zł (+50%), podano w komunikacie poświęconym wynikom.

"Realizowana przez nas wielowymiarowa strategia przynosi wymierne efekty. Rok 2023 był kolejnym z rzędu, w którym osiągnęliśmy rekordowe przychody. Ubiegłoroczna marża brutto ze sprzedaży przekroczyła 60%, co jest wynikiem niespotykanym w historii spółki. Optymizmem napawa udany IV kwartał, zakończony historycznie najwyższą sprzedażą kwartalną i zyskami. Pokazał on, że po słabszym III kwartale ub. roku, wynikającym z jednorazowego zdarzenia związanego z przesunięciem części sprzedaży, szybko powróciliśmy na wzrostową ścieżkę" - powiedział prezes Mieczysław Starkowicz, cytowany w materiale.

"W 2023 roku powołaliśmy nowy zespół sprzedażowy, czego efektem były dwucyfrowe wzrosty przychodów naszych produktów Distreptaza i Onko BCG. W tym roku chcemy kontynuować rozwój, dynamicznie zwiększając sprzedaż. Intensywnie pracujemy nad wejściem na nowe rynki zagraniczne, co jest niezwykle ważne w obliczu planowanego zwielokrotnienia produkcji, począwszy od 2026 roku, w związku z realizacją inwestycji strategicznych. Innym ważnym celem jest rozbudowa pipeline'u. Dlatego powołaliśmy specjalny zespół projektowy, który dokonał analizy wielu cząsteczek. To bardzo złożony proces, który wymaga czasu. Niemniej już niedługo będziemy chcieli przedstawić mapę drogową oraz kamienie milowe projektu" - dodał.

W ub.r. spółka ulokowała na krajowym rynku produkty o wartości ok. 27 mln zł, natomiast eksport stanowił blisko 54% przychodów i urósł o 6 pkt proc. r/r. Największy udział w ogólnej sprzedaży miała Distreptaza z przychodami o wartości 22,5 mln zł (+52% r/r). Na drugim miejscu uplasowało się Onko BCG, osiągając 17 mln zł (+5%). Podium domyka szczepionka BCG 10 z wynikiem 9,3 mln zł (+30%), podano.

Spółka podkreśliła, że w 2023 roku kontynuowała ekspansję na kolejne rynki.

"Dużym osiągnięciem było podpisanie umowy z Laboratoires Majorelle, jednym z liderów francuskiego rynku urologii i ginekologii. Kontrakt na dostawy do Francji produktów Onko BCG sięga 14,94 mln euro, co jest najwyższym zamówieniem w historii lubelskiej spółki. Również w zeszłym roku zawarto umowę z firmą farmaceutyczną Anisapharm na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktów leczniczych Onko BCG w Rumunii, za minimum 5,25 mln euro. Synthaverse podpisał także umowę z CoraPharm, czołową firmą farmaceutyczną działającą na Bałkanach, na rejestrację, dostawę i dystrybucję produktu leczniczego Onko BCG do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. Minimalna wartość kontraktu sięga 4,39 mln euro. Kolejną umowę zawarto z firmą Avantor Performance Materials Poland, o wartości około 10 mln zł. W ramach kontraktu Sythaverse dostarczy Pseudocholinoesterazę, odczynnik wykorzystywany w laboratoriach diagnostycznych przy zatruciach i badaniach biochemicznych oraz chemiczno-analitycznych. Dodatkowo ważnym osiągnięciem było zarejestrowanie szczepionki przeciwgruźliczej BCG na terytorium Węgier" - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka zaznaczyła też, że ub.r. mocno przybliżył ją do realizacji celów strategicznych. Zakończono budowę Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR), które zostało uruchomione na początku br.

"W styczniu br. rozpoczęliśmy działalność operacyjną, której celem jest opracowywanie i wdrażanie na rynek produktów leczniczych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością w skali międzynarodowej. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu CBR w najnowocześniejszą linię technologiczną w Europie. Oprócz tego, zgodnie z planem powstaje nowy zakład Onko BCG, który - zgodnie z harmonogramem - ma otrzymać pozwolenie na użytkowanie w pierwszej połowie maja. Końcowy odbiór przewidziany jest na lipiec 2024 r." - powiedział prezes.

Inwestycja w nowy zakład umożliwi zwiększenie produkcji Onko BCG o około 300 000 opakowań rocznie, co oznacza zwielokrotnienie potencjału wytwórczego tego produktu.

Synthaverse (dawniej Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek) jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)