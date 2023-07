Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dokonał rejestracji zmian statutu Synthaverse (dawniej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek), podała spółka. Zmiana statutu oznacza m.in. zmianę nazwy spółki.

"Zmiana statutu spółki jest konsekwencją podjęcia przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 22 czerwca 2023r. uchwały nr 19/2023 w sprawie zmiany statutu spółki oraz uchwały nr 20/2023 w sprawie: zmiany 'Uchwały Nr 4/2022 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie (a) ustanowienia programu motywacyjnego w Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie oraz wskazania członków rady nadzorczej objętych programem, (b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii T z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (d) zmiany statutu spółki, (e) wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii T w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz (f) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.' oraz zmiany statutu spółki" - czytamy w komunikacie.

Synthaverse (dawniej Biomed Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek) jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)