Forum budownictwa i inwestycji

Jedną ze ścieżek tematycznych będzie Forum budownictwa i inwestycji obejmujące ponad 30 wydarzeń. Forum budownictwa to przestrzeń dialogu między liderami branży budowlanej, inwestorami, samorządami i decydentami politycznymi. Jego głównym założeniem jest omówienie kluczowych wyzwań i szans stojących przed sektorem budownictwa i infrastruktury w kontekście zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej i cyfryzacji.

Panel Społeczne budownictwo mieszkaniowe

W panelu Społeczne budownictwo mieszkaniowe zaproszeni goście omówią możliwości rozwoju tej dziedziny budownictwa. Choć mieszkanie powinno być prawem, a nie towarem, dziś stanowi zarówno podstawową potrzebę milionów Polaków, jak i przedmiot intensywnej gry rynkowej – zdominowanej przez deweloperów i fundusze inwestycyjne. W tym kontekście społeczne budownictwo mieszkaniowe jawi się jako konieczny, lecz wciąż niestety marginalny element systemu – ograniczany przez skalę, procedury i niedopasowanie narzędzi do realiów rynku. Tymczasem nowoczesne technologie, w tym prefabrykacja, dają szansę na przełom: szybszą realizację inwestycji, wyższą jakość, niższe koszty i mniejszy wpływ na środowisko. Jak zatem zaplanować proces inwestycyjny, by publiczny inwestor mógł skutecznie konkurować z rynkiem i realnie wpływać na dostępność oraz jakość mieszkań w Polsce?

Moderatorem dyskusji ma być Zbigniew Bartuś, redaktor Dziennika Gazety Prawnej, a udział w panelu zapowiedzieli: pani Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Łukasz Bałajewicz, prezes zarządu Krajowego Zasobu Nieruchomości, oraz Robert Jędrzejowski, prezes zarządu firmy Pekabex.

