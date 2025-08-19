Debata „Wynagrodzenia w ochronie zdrowia – realia, oczekiwania, przyszłość"

Uczestnicy debaty „Wynagrodzenia w ochronie zdrowia – realia, oczekiwania, przyszłość” zastanowią się nad tym, jak rosnące oczekiwania pracowników, regulacje płacowe i presja finansowa wymuszają poszukiwanie rozwiązań łączących potrzeby personelu z możliwościami budżetowymi państwa. Uczestnicy panelu omówią różnice w poziomie wynagrodzeń między grupami zawodowymi, ich wpływ na migracje specjalistów i atrakcyjność pracy w sektorze publicznym. Moderatorem panelu będzie Karolina Ewa Kowalska, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej, a w dyskusji udział zapowiedzieli: Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Monika Pintal-Ślimak, prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Kacper Olejniczak, dyrektor departamentu ochrony zdrowia i sektora life sciences, Konfederacji Lewiatan, Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, oraz Iwona Mazur, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polska.

Panel dyskusyjny „Efektywność systemów ochrony zdrowia w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”

W panelu dyskusyjnym „Efektywność systemów ochrony zdrowia w państwach Europy Środkowej i Wschodniej” jego uczestnicy omówią wyniki badań, które wskazują na duże zróżnicowanie efektywności systemów ochrony zdrowia w krajach UE. Polska znajduje się w grupie krajów o niskiej efektywności systemu, co wynika z relatywnie niskiego poziomu finansowania publicznego, ograniczonego dostępu do usług oraz niekorzystnych nawyków zdrowotnych społeczeństwa. Udział w panelu zapowiedzieli Krystyna Poznańska, profesor w Zakładzie Zarządzania Innowacjami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Patryk Wicher, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Radosław Krawczykowski, prezes zarządu Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej, Norbert Pietrykowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Alina Górecka, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, Krzysztof Przyśliwski, dyrektor Medyczny w Medicover sp. z o.o.,

Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 2 września, w południe, prezentacją „Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

