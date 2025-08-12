Goście Forum będą mogli uczestniczyć w ponad 500 debatach z których istotna cześć poświęcona zostanie sprawom Europejskim. Podczas panelu Czy nastąpił już czas na kolejne rozszerzenie UE? zaproszeni goście zastanowią się czy obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, temat dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej jest nadal aktualny. Wszak proces ten nie jest już jedynie kwestią politycznej deklaracji czy spełnienia określonych kryteriów akcesyjnych – staje się strategicznym wyborem, który może zadecydować o przyszłości całego kontynentu. Udział w panelu zapowiedzieli: Adam A. Ambroziak, Kierownik w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego, SGH, Szymon Szynkowski Vel Sęk, Poseł na Sejm RP, Adam Lamberd, Dyrektor, Austriacki Instytut Studiów Kaukaskich, Vsevolod Chentsov, Przewodniczący, Misja Ukrainy przy Unii Europejskiej, Viktorija Trajkov, Wiceminister, Ministerstwo Integracji Europejskiej, Macedonia Północna oraz Jacek Czaputowicz, Profesor, Minister Spraw Zagranicznych RP w latach 2018-2020.

Interesująca dyskusja zapowiada się także w panelu Europa w ruchu: nowe szlaki migracyjne i ich konsekwencje geopolityczne. W ostatnich latach Europa doświadczyła znaczących fal migracyjnych wywołanych przede wszystkim przez konflikty zbrojne i napięcia geopolityczne. Wojna w Ukrainie, rozpoczęta w 2022 roku, spowodowała gwałtowną eskalację przepływu osób szukających schronienia na zachodzie kontynentu. Równocześnie granica z Białorusią stała się miejscem hybrydowych działań, gdzie migranci są wykorzystywani jako narzędzie presji politycznej. Współczesna europejska polityka migracyjna wymaga nowego podejścia do ochrony i solidarności. Udział w panelu zapowiedzieli Artem Zozulia, Prezes Zarządu, Fundacja Ukraina, Aleksandra Zapolska, Współzałożycielka, Członkini Zarządu, Fundacja Zustricz, Georgia Dimari, Pracownik Naukowy, Uniwersytet na Krecie, Alessandro Ingaria, Burmistrz, Gmina Priero z Włoch, Tomasz Teluk, Prezes Zarządu, Instytut Globalizacji, Alicija Scerbaite, Wiceminister, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy oraz Róbert Gönczi, Analityk, Instytut Badań nad Migracją z Węgier.

