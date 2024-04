Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 1 035,09 mln zł wobec 1 042,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1 217,52 mln zł wobec 1 197,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 18 030,31 mln zł w 2023 r. wobec 15 285,1 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała 18-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, co wynikało głównie ze wzrostu skali działalności operacyjnej i geograficznego rozwoju sieci sprzedaży" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W 2023 roku Grupa otworzyła 21 nowych filii, a 7 zostało zamkniętych, co oznacza, iż na 31 grudnia 2023 roku sieć sprzedaży liczyła łącznie 632 filie (2022: 618 filii), na co składają się 246 filie polskie i 386 filii zagranicznych; odpowiednio na koniec 2022 było to 244 filii polskich i 374 filii zagranicznych, podano w materiale.

"W ocenie zarządu, na spadek zysku netto za rok 2023, w porównaniu do wyniku za rok 2022 o 6,1% oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży o 18,0%, miały wpływ:

- utrzymujący się wzrost popytu na samochody używane. Import samochodów używanych w Polsce był o 4,3% wyższy niż w roku 2022 (dane IBRM Samar),

- wzrastający średni wiek parku samochodowego w Europie Środkowowschodniej, co przekłada się na zwiększenie zakresu i częstotliwości napraw,

- przewaga konkurencyjna na rynku części samochodowych wynikająca z zapewnienia ciągłości dostaw do klientów poprzez rozbudowaną sieć filialną oraz najszerszą ofertę produktową wynikającą ze znacznej ilości dostawców dającą również możliwość dywersyfikacji ryzyka w przypadku niedostępności towarów u producentów,

- wzrost przychodów wywołany wzrostem cen sprzedaży (inflacja),

- wskaźnik poziomu zadłużenia grupy kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku, określony jako wartość długu netto do EBITDA wyniósł 1,81 i jest wyższy o 9,7% od wartości tego wskaźnika na koniec roku 2022.

- wzrost stóp procentowych finansowania zewnętrznego,

- poziom zapasów w grupie kapitałowej spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku jest równy 4 441 mln zł i jest wyższy o 8,4% w stosunku do stanu na koniec roku 2022.

- niższa marża spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro (np. złotego polskiego),

- ujemne różnice kursowe

- presja rynkowa występującą na niektórych rynkach,

- wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej" - wymieniono też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 361,24 mln zł wobec 542,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2004 r. Przychody spółki wyniosły 18,03 mld zł w 2023 r. Spółka wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)